英媒狠批《Spencer》傷害威廉哈利感情 懶理惡評 姬絲汀：我們都愛戴妃

《Spencer》上月在威尼斯影展率先亮相，首映結束後全場觀眾起立鼓掌3分鐘，不少人大讚姬絲汀表現出色，亦有評論拿她跟《王冠》扮演同一角色並封視后的愛瑪歌連（Emma Corrin）相提並論，認為姬絲汀很大機會在明年奧斯卡獲得最佳女主角提名。

明白有人討厭本片

第65屆倫敦電影節剛於本月6日揭幕，現年31歲的姬絲汀史超域前日穿著Chanel長裙出席《Spencer》首映禮，並跟同片拍檔包括扮演王儲查理斯的《官謊真相》男星積費迪（Jack Farthing）、飾演威廉和哈利王子的童星積尼遜（Jack Nielen）與費迪斯皮（Freddie Spry）等亮相。她在紅地氈上接受路透社記者訪問時，對於新片終於在英國放映「感到興奮」，又表示明白有人會討厭這齣電影，「我們已盡力完成它，最重要的是我們都愛戴妃，希望大家都會喜歡本片，就如喜歡戴妃一樣」。

《Spencer》講述英國王妃戴安娜跟王室成員共度聖誕假期後，面對眾人施壓、傳媒追訪，並跟王儲查理斯的婚姻破裂，都令她瀕臨崩潰邊緣，最終決定離婚的故事。

英國《太陽報》在首映禮結束後，訪問了《Majesty》雜誌總編輯Ingrid Seward，她批評新片內容對於已故戴妃及兒子來說「都是太殘忍，而且沒必要」，例如戲中提及戴妃受到飲食失調問題困擾、想過跳落樓梯自殺、在兒子面前崩潰大哭等，都會「摧毀戴妃的尊嚴，並為威廉和哈利王子帶來傷害，亦不必要地令他們感到憤怒」。

英國王室傳記作者Penny Junor亦贊同《Majesty》雜誌意見，前者表示：「我知道戴妃最傷心的時候，威廉王子一直陪伴在側，但電影提及一些悲慘場面，我認為與事實不符。」《Spencer》將於下月5日在英美同步公映。