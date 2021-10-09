鄭秀文曾撞花朋友座駕留陰影 李嘉欣有心理準備兒子黐女友

Sammi沉迷整麵包

Sammi新專輯《Listen To Mi》連續5星期成為銷量榜冠軍，她稱屬意料之外，昨晚完成活動即為新歌拍MV。她透露未計劃下張專輯，但會將早前跟粉絲慶祝生日的迷你演唱會製作出碟，正做後期，希望聖誕節前推出。

Sammi暫時未決定何時再開演唱會，近期沉迷整麵包，她說：「因我是濕疹人士，適合食無麩質麵包，於是學整，買了多年的製麵包用具終大派用場。由於只整了小量，收埋自己食，家人無得試食。（網上留言說以免害人？）我只是謙虛講，其實做得幾理想。」Sammi形容整麵包是想衝破多年心理局限，克服某些恐懼。她透露多年前曾駕車撞花朋友的車，至今仍留下陰影，好希望有日能再駕車，還有想克服對蟑螂的恐懼。

李嘉欣兒子Jayden Max已10歲半，有玩社交網，雖然未到反叛期，但開始向父母要求擁有更多自由度。她慨嘆：「雖然他仍然好鍾意黐媽咪，會跟我傾心事，同時卻想更獨立，有要求時，知我不喜歡就識得找爹哋傾，真是養狗、養馬好過養人！」李嘉欣爆兒子有跟她討論有關女仔的事，為「收風」了解兒子更多，便以朋友身分從旁協助，不敢給批判意見，還有心理準備，兒子將來黐女友多過黐媽咪，她笑說：「一個好媳婦，三代好兒孫。」李嘉欣自爆早前與朋友多飯局，胖了15磅，現時減去6至7磅。她表示最想疫情過後，跟丈夫去日本旅行過二人世界，盼明年暑假成事。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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