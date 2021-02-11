《007：生死有時》美開畫 首周末料收6.2億

【明報專訊】丹尼爾卡特（Daniel Craig）第五度及最後一次扮演「鐵金剛」的《007：生死有時》（No Time To Die），將於今日（8日）在美國上映。該片上周在英國及香港等54個國家及地區開畫，首周末全球錄得1.21億美元（約9.4億港元）累計票房，成為「疫」市新高。受疫情影響，雖然比原定檔期延遲了足足年半，據美媒引述業界表示，預計《007：生死有時》在美國首周末可收7500萬至8000萬美元（約5.8億至6.2億港元），但似乎難以打破上周《毒魔：血戰大屠殺》（Venom: Let There Be Carnage）9010萬美元的美國疫後最佳開畫紀錄。至於過往首周末在北美表現最佳的《鐵金剛》系列電影，則以8800萬美元的《新鐵金剛：智破天凶城》稱王，亦是該電影系列全球票房唯一能突破10億美元之作。