《魷魚遊戲》有機會角逐艾美獎 朴海秀喜迎「魷魚仔」

文：蘇珮欣

《魷魚遊戲》李政宰、朴海秀、鄭浩妍及魏河俊等4名主角，昨日透過視像會議亮相美國名嘴占美科倫的清談節目。占美稱《魷魚遊戲》在美國掀起熱潮，並恭喜朴海秀榮升父親。提起愛兒的朴海秀甜笑兼感謝大家，「神奇的是《魷魚遊戲》於（9月17日）韓國時間下午4時上架，孩子是在下午3時50分出世；他對我來說是福星，親友都叫兒子做魷魚BB」。朴海秀被問到何時感受到自己人氣高企，他賣口乖稱是現在，因亮相了占美的節目，逗得對方十分高興。

談到拍攝《魷魚遊戲》的趣事，李政宰稱最難忘是第一集與「脫北者」鄭浩妍碰撞的戲分，他反覆將飲管插回咖啡杯中多次才成功，惹得鄭浩妍低頭大笑。模特兒出身的鄭浩妍，曾為多個國際品牌行騷，在節目中以流利英語對答。她解釋在「123紅綠燈」遊戲的大型公仔，源自韓國小學課本經常出現的女孩，名叫「英熙」。

4人其後嘗試挑戰美國小孩愛玩的遊戲，包括打手掌、猜包剪揼及用匙羹鬥快運送雞蛋。在最後一個遊戲中，4人先抽選不同大小的匙羹，魏河俊抽到最細小的一支，失敗而回，最終李政宰獲勝。

韓國關注內地盜播《魷》劇

《上流寄生族》去年在奧斯卡贏得最佳電影、導演等合共4獎，現在輪到《魷魚遊戲》成為當地熱話，據美媒Variety報道，主辦艾美獎的電視學院發言人稱，《魷魚遊戲》雖然是韓劇，但根據美國公司Netflix的指引製作，並在美國發行，所以具備競逐艾美獎的資格；同時亦可角逐國際艾美獎，不過只能二擇其一，不能同時報名。

昨日韓媒報道，Netflix至今未登陸內地，可是《魷魚遊戲》目前在大陸逾60網站播出。韓國方面就未經授權劇集在內地網絡播放，還配上中文字幕等問題表示關注，並要求中方正視。

鄭浩妍任LV全球大使

繼鄭浩妍落實亮相韓國名嘴劉在錫節目《劉在街頭3》後，在《魷魚遊戲》扮演「腦瘤阿伯」的吳永壽亦會演出《劉在街頭3》，昨日已錄影，暫時未知播出時間。至於社交媒體追蹤人數由40萬激增至昨日突破1600萬的鄭浩妍，獲名牌Louis Vuitton邀請擔任全球大使。《魷魚遊戲》熱潮勢不可擋，劇中參賽者穿著俗稱「白飯魚」的白布鞋，據美媒報道，自《魷》劇上月首播後，某品牌的「白飯魚」銷量上升了78倍。

「240」李瑜美贏釜日新人獎

另一方面，劇中扮演240號參賽者的李瑜美，昨日在第30屆釜日電影頒獎禮上，憑電影《大人們都不知道》奪得新人獎。她在台上激動感謝電影台前幕後、家人，特別是她的婆婆。