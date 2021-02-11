跟哥哥少談感情事 郭嘉盈投訴193經常不覆機

193跟Dee姐是否真的分手，所以寄情工作？3妹笑言：「等我返去問問佢先。我覺得感情是兩個人的事，他們會處理好。」有否見193在家哭？3妹說現時跟哥哥分開住，還借機投訴對方說：「我成日都很想關心他，但他經常不覆我機。」

《造星IV》參賽者無是非

談到真人騷拍攝情况？3妹直認有少少不習慣，過程辛苦但很享受和開心，參賽者之間很友好，除會一起吃飯，還試過互相去對方家過夜，大家專注比賽，沒有是非。問《造星》師兄MC和Ben有沒有貼士給3妹？MC笑言：「真的無意見，做好自己便可，最緊要不要遲到，若做錯了，只要肯改，他們會接納。」Ben認為相信自己最緊要，不要輕易被人動搖，否則發揮不到自己的特色。

MC曾沉迷打機

此外，3人都自稱是「機迷」，MC自爆小學時已沉迷打機，最瘋狂試過24小時不睡覺打機，被母親鬧過很多次。3妹都是小學打機較多，現在多數玩手遊，她笑說未試過跟哥哥一起打機，但相信對方會嫌棄她差勁；Ben則試過打機打到被家人鎖機。MC身同感受說：「我媽咪都試過收起我的滑鼠和鍵盤，但發現阻不到我打機，最後把熒幕攞走。」MC稱現時屋企已沒有任何遊戲機，因不想再沉迷。他最近為稍後與洪嘉豪合作的音樂會準備，透露不會騷肌，以音樂為主，並說：「答應過粉絲跳舞一定會找數，不過不是今次，我希望可以好靚仔及有型地展示給大家看。」

記者：陳釗