游嘉欣置業愛細單位 林正峰寧養車不買樓

林正峰與游嘉欣齊笑稱未埋位前討論劇本各持己見，經常鬧交，幸沒有隔夜仇，埋位演情侶亦有默契。兩人主持的節目《#後生仔傾吓偈》已結束，林正峰擔心騷錢減少影響收入，也感謝節目令他學懂不少，他透露會參與J2創意總監C君（鄭詩君）統籌的真人騷節目。

莊思敏不敢挑戰母親角色

莊思敏讚一班年輕演員青春有活力。提到傳李佳芯在新劇演《聲夢》學員黃奕斌的母親，莊思敏聞言反應大，說如果要她演阿媽角色會很介意，因好考演技及好大挑戰，希望盡量不會發生在她身上。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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