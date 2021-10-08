港姐宋宛穎讚黃宗澤靚仔想合作 梁凱晴恨演古裝 邵初兒時偶像是Twins

記者：陳釗

攝影：劉永銳

宋宛穎擁有選美血統，母親文寶雪是1990年澳門小姐亞軍，當屆冠軍由其表姨媽文雪兒奪得；文寶雪翌年代表澳門來港出戰國際華裔小姐，跟袁詠儀是同屆佳麗。

宋宛穎6歲睇選美想成為港姐

宋宛穎表示參選港姐並非受家人影響，是自細已擁有港姐夢，「約6歲左右開始看港姐選美，反而少看卡通片，還記得2006年是陳茵媺奪冠，之後我每年都追看，因此很崇拜港姐，覺得她們很靚，自己也想成為一分子」。她小時候已告知媽咪這個港姐夢。問是否自小受母親軍訓式訓練？她笑言沒有，媽咪很支持她做喜歡的事，只是見她小時候較怕醜，便帶她到家燕媽媽藝術中心學跳舞練膽量，她開始慢慢增加自信。

在單親家庭成長，宋宛穎感激媽咪多年來養育之恩，「父母在我四五歲時離婚，我讀中學後，已甚少跟父親聯絡，媽咪帶住我跟胞妹相依為命。其實香港小姐都是媽咪兒時夢想，今次除是圓我的夢，也算幫媽咪圓夢，希望將來用好的成績報答她」。宋宛穎被指貌似陳凱琳，她表示欣賞師姐靚女又有才華。

傳有後台撐腰 邵初感委屈

亞軍梁凱晴被指似楊采妮，並擁有高學歷，一直是大熱人選，雖最後飲恨得亞軍，但她不感失望，目標成為有影響力的人。季軍邵初是中越混血兒，以黑馬姿態躋身三甲。她不覺27歲入行是遲，很多女藝人就算30幾歲仍很靚及有魅力，不影響發展。被網民說樣子成熟，邵初笑稱可能打扮後透過電視有些不同，自覺平時不是那麼「老」。談到有後台撐腰，背景令人好奇？邵初重申只是成長於平凡家庭，爸爸是上海人，媽咪是越南人，並非什麼「富二代」和「官二代」，「當刻有點心酸，因我這幾個月努力練習，最後卻被人說靠後台，有少少委屈」。

3名港姐都是高材生，宋宛穎畢業於多倫多大學，修生物化學及人類生物；梁凱晴在英國薩里大學修讀酒店管理；邵初於英國杜倫大學畢業。網民覺得她們投身演藝圈有點浪費？宋宛穎不認同，稱知識學到是自己的。她表示對演戲感興趣，可以體驗不同人生和經歷，什麼角色都想試。想跟誰合作？宋宛穎露出甜笑兼面紅說：「黃宗澤，小時候看很多他的劇，覺得他很靚仔。」

梁凱晴想與陳豪周嘉洛合作

梁凱晴認為人生除了知識外，也需要經歷和體驗不同的事物。她決定放棄升讀博士，選擇參加港姐是為圓小時候港姐夢，不想將來後悔，希望成為多方面發展的藝人，「如演戲，我最想演古裝，因那些服飾平時沒機會穿。最喜歡的男藝人是陳豪，覺得他很nice；還有周嘉洛，他很好笑」。邵初15歲到英國留學，學到知識和獨立，不會浪費。她表示演戲和唱歌都喜歡，最欣賞已故百變天后梅艷芳，覺得對方個性豪邁又很有義氣。也很喜歡Twins，是她兒時偶像。

成為公眾人物後，外界與網民自然對她們評頭品足，是否已做好心理準備應對？宋宛穎表示很少看評論，但這世界一定有不同聲音，未必每個人都喜歡你，有時可將不好的評論變成進步的動力。梁凱晴認同宋宛穎看法。邵初有看評論，最初看到負評會不開心，但已學識平常心面對。

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