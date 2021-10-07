【開箱】《婚姻暗流》 經典重拍新不如舊？

重拍英瑪褒曼同名劇集

《婚姻暗流》翻拍1973年瑞典電影大師英瑪褒曼（Ingmar Bergman）的同名作品，劇組把背景改為當下美國東岸波士頓的一對夫婦。故事講述奧斯卡艾薩扮演哲學系教授Jonathan，與任職高科技公司管理層的太太Mira（謝茜嘉翠絲頓飾），育有年幼女兒Ava。第一集甫開始，Jonathan和Mira接受撰寫論文的學生訪問，談及異性戀夫妻女主外男主內的成功之道，Mira卻如坐針氈。當天晚上兩人在家宴請友人夫婦晚飯，後者發生爭執，尾聲是Mira告訴Jonathan再次有孕的消息。來到第2集，Mira決定墮胎，此後夫婦關係惡化；Mira再向丈夫坦承有婚外情，跟年輕的以色列科技專才搭上，並準備到特拉維夫生活數月，提出每周末回來看女兒。第3集是兩人還未完成離婚手續，Mira回來告訴Jonathan，她在公司再次升遷，將往倫敦掌管整個歐洲的分公司，提出Jonathan帶同女兒到當地生活，也揭露了Mira對舊情欲斷難斷，和新歡也猜疑紛爭不休。第4集開首則是Jonathan和Mira賣掉房子，準備簽離婚協議。

看不出50年前後差異

此劇編導夏基李維（Hagai Levi）拍過《婚外情事》（The Affair），HBO另一大受歡迎的劇集《望聞問切》（In Treatment）正是重拍夏基舊作《BeTipul》。據《紐約時報》報道，夏基少年時代在以色列的公營電視台欣賞過英瑪褒曼版本的《婚姻暗流》，留下深刻印象；及後當編導時正是想起《婚》劇，原來兩人說足一小時，也能彰顯戲劇效果；所以當英瑪褒曼么兒丹尼爾（Daniel Bergman）聯絡他，問是否有意重拍《婚》劇，夏基即首肯。去年初開始選角，最先已屬意奧斯卡艾薩扮演Jonathan一角，他答允後曾通知謝茜嘉翠絲頓有關這拍攝計劃，當時她沒檔期。之後劇組邀請《斷背山》米雪威廉絲（Michelle Williams）扮演Mira，可是撞正疫情爆發，眾星檔期大兜亂，到準備開拍時，米雪已沒空檔，反而謝茜嘉又可上陣了。事實上，奧斯卡和謝茜嘉是名校茱莉亞學院戲劇系相差兩屆的同學，20多年前的學生時代早已認識，加上曾在電影《最暴烈的一年》扮演過夫妻，默契十足。劇集首播後，評論也沒質疑兩人的演技和化學作用。問題是珠玉在前，怎能超越英瑪褒曼的經典？

英瑪褒曼編導的版本1973年首播，共6集，每集一小時；內容根據英瑪自身經歷，包括跟御用女演員及《婚姻暗流》女主角莉芙烏曼（Liv Ullmann）的感情瓜葛為藍本，艾蘭約瑟遜（Erland Josephson）則扮演美版奧斯卡艾薩同一角色，至於電影版則為劇集的濃縮版，曾奪得金球獎最佳外語片殊榮。劇集亦廣受好評，據報播出後，瑞典離婚率暴升。當年離婚不及今天盛行，劇中男女主角雖然同為專業人士，艾蘭約瑟遜扮演心理學教授，莉芙烏曼則飾演離婚律師，開場時接受雜誌訪問，分享結婚10年和育有兩女的成功之道，看似模範夫妻，其實鏡頭後暗湧逐漸浮現，10年的愛恨交纏失控爆發。跟美國的新版本不同，英瑪褒曼所寫的故事，是男主角艾蘭有外遇，遺下妻女離家遠去。英瑪褒曼晚年拍下續集《夕陽舞曲》（Saraband），為這齣經典寫下完美句號。

視評給美版《婚姻暗流》的掌聲，都是來自兩名演技精湛的主角，但對於每集開場時他倆穿過布景及劇組、由演員身分進入角色，這些鏡頭與內容何干？抑或拍到所有工作人員都戴上口罩，要觀衆意識到此劇在疫情期間拍攝，加了同情分？據悉Netflix《不才專家》第3季取名《戀愛時分》，亦是向英瑪褒曼版本的《婚姻暗流》致敬，同樣沒得到好評。歷來不少電影也深入探討夫妻關係，如去年獲奧斯卡提名的《婚姻故事》，或早前《天能》尊大衛華盛頓（John David Washington）伙拍《蜘蛛俠：強勢回歸》辛蒂雅（Zendaya）主演的《電影試愛》；夏基李維重拍《婚姻暗流》，跟近50年前英瑪褒曼的版本有什麽不同視野？似乎看不出來，而且完全給原著陰影牢牢罩着。