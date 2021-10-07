導演轉口風 李政宰期待《魷魚遊戲》拍第2季

隨着導演「轉軚」，李政宰亦透露更多個人想法，例如第2季主角仍然由他飾演「成奇勳」擔綱？抑或換上另一角色？目前仍然難以預計。他又表示在首季參與6個死亡遊戲中，個人最喜歡「玻璃橋」，原因是它表達了無論個人如何努力，假如沒有其他人幫助，某些事情是無法成功的道理。

演李政宰母親 金英玉拍廣告

《魷魚遊戲》帶挈劇中主角人氣急升，例如扮演「脫北者」姜曉的韓國名模鄭浩妍，自新劇上架後，社交媒體Instagram（IG）粉絲數目由40萬暴增至1477萬，就連劇中飾演李政宰母親的83歲女星金英玉，最近亦有新廣告推出，化身「Hip-Hop女神」代言麥片產品，藉此吸引年輕消費者。

至於劇中扮演001號玩家吳一男的76歲影帝吳永壽，因他跟李政宰結成「剛布」（即好朋友）而惹起品牌發音相近的韓國炸雞店注意，邀請他做廣告代言人，他卻以「專注演戲」為由拒絕，贏得網民讚賞。

徐教授批評吳京舊作引中韓網民罵戰

《魷魚遊戲》成為國際熱話，一向落力推動「韓流」的韓國誠信女子大學教授徐敬德，前日透過社交媒體上載李政宰穿著綠色運動服的劇照，對比吳京穿上同色並寫有「中國」字樣的《老師‧好》戲服，留言批評內地購物網站借用《魷魚遊戲》劇照促銷產品，並再次批評內地抄襲韓國文化和產品如泡菜、韓服等，事件惹來兩地網民罵戰。不過，昨日徐敬德已把有關帖文刪除。