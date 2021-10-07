贊同設文化體育及旅遊局 唐詩詠盼男女演員同工同酬

對於施政報告有關房屋及醫療新政策，唐詩詠認為，「很多藥物，市民都難以負擔，例如標靶藥，我朋友都有這個問題，希望政府有多點資助。增設文化體育及旅遊局是好事，體育界有好的運動員，文化界亦需要資源。我希望能幫到演員，現在我們沒有保障，全世界男演員片酬都高過女演員，拍打戲其實女演員和男演員的體力付出都一樣，希望做到同工同酬」。

王君馨想人人有工開

王君馨希望政府幫到演藝界，讓人人有工開，因近兩年台前幕後都過得不容易；亦盼不同公司及藝人可多交流，尤其音樂方面，可有更大的可能性。

就如正籌備一首自資跳舞歌的她，要租用大廠房拍MV，花很大製作費，很貴，要努力找合作單位，王君馨說：「若有唱片公司找我洽談會考慮，但不會找朋友搭路，最緊要雙方音樂方向一致。」

馬德鐘不想做過街老鼠

馬德鐘認同倡設文化體育及旅遊局是好事，希望政府多些支持演藝界，他說：「我們在街道拍外景時，經常被視為過街老鼠。如果在不阻礙市民的情况下，能加快批出具香港特色的地方拍攝，其實我們拍劇也是在推廣香港文化。」

關心妍：着重民生是好事

身為「妍亮生命慈善基金」主席的關心妍也認為施政報告解決民生問題當然是好事，她創辦的基金都是幫助低收入家庭和推廣音樂治療。談到倡設文化體育及旅遊局，關心妍覺得文化和體育都好重要，有更多資源可以培訓運動員，文化界有資源才有更多好作品。泳兒覺得住屋問題一定要解決，至於設立文化體育及旅遊局，希望可以培訓更多出色人才。

記者：柯美、陳釗