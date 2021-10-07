黃宗澤取代演《法證V》 周柏豪自稱撞期要拍內地劇

柏豪透露在疫情下不斷增值自己，除學電單車，還克服幽閉恐懼症學潛水：「就快畢業，教練話我症狀不是太厲害；我怕焗、怕迫，但潛落水後，被美麗的海洋世界分散注意力又沒事。」提到原本由他和黃翠如擔正的《法證先鋒V》，最後由黃宗澤（Bosco）和蔡潔頂上。柏豪解釋本月底要往內地拍劇撞了期：「我都覺得很可惜，原本可以和好友袁偉豪、Bosco一齊開工會很開心。（傳內地整頓娛樂圈 ，無綫擔心才易角？）應該不關事，我現在都去內地拍劇，秋晚也有份演出，Bosco應該不是代替我，詳情最好問製作部，因為接觸我時是好初步。（是否內地劇酬勞較吸引？）不是，是被角色吸引。」

不適合做生意 陳柏宇主力唱歌

戴眼鏡現身的陳柏宇笑言以後走斯文路線；說到太太符曉薇投資7位數搞網上童裝生意，柏宇說：「太太和3個朋友合資，我無份，但支持太太創業。（囡囡是否御用模特兒？）她有影過，但不是御用，她太細，怕會失控。」曾經營火鍋生意的他，自覺不太適合做生意：「火鍋店已退股，沒時間兼顧，始終力不到不為財。現在唱歌為主，也是我唯一較精的東西，可以再精一點。」他透露年底有很多計劃，籌備新歌和自導自演短片，題材會以搞笑為主：「想更活躍和主動，跟網民多些互動，以前較被動，什麼也等人安排，現在會主動出擊。」

記者：柯美