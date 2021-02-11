邀蔡思貝睇騷 VIP票售1080 胡鴻鈞稱物有所值

演唱會VIP套票售1080元，門票被指收紅館價，胡鴻鈞說：「我不知紅館是什麼價，但物有所值，可以和我影相及睇我綵排，會否加場就要看這兩場反應。」至於會否騷肌，他大賣關子，但透露會跳舞，並說：「之前上載過一兩段跳舞片，大家都很慷慨，善心滿載，留言鼓勵我，希望今次跳舞不會虐待大家的眼睛。」他亦不肯透露嘉賓名單，卻大方表示會叫緋聞女友蔡思貝來睇騷，「很開心，很多朋友知道我開騷，都說不用開工就來欣賞」。

關禮傑離巢 港姐女兒接棒

關禮傑透露在節目上會與女兒關楓馨合唱一曲，關禮傑自爆五音不全，要揀首易唱的歌。關楓馨稱會聽從父親意思，並說：「為慈善唱什麼歌也沒所謂。」關禮傑承認與無綫已沒合約，因為不想有束縛，轉為「project by project」合作關係。會否少了機會和女兒合作？他說：「不會的，今次都合唱。」

至於3名應屆港姐，宋宛穎會與知名魔術師李行齊合作表演魔術，梁凱晴和邵初會參與估歌手環節，二人稱都有聽廣東歌，相信會識答。今次是她們當選後首個參與的慈善活動，稍後還會為慧妍雅集義賣曲奇。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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