李政宰《魷魚》片酬傳高過宋仲基

昨日韓媒引述英國BBC新聞報道，指《魷魚遊戲》的英文字幕錯處甚多，影響觀眾觀感，例如台辭「滾開」卻被譯成「走開」，還有一句「只是我沒有讀書而已，但我的頭腦不是鬧着玩的」，被譯成「我不是天才，但我能做得到」。還有網民稱台辭「哥哥」竟被譯成「老人」、「大嬸」也錯譯成「祖母」。

每集197萬

男主角李政宰的片酬近日亦成為外界討論焦點。有韓媒稱《魷魚遊戲》總製作費為200億韓圜（約1.31億港元），估計李政宰每集片酬約3億韓圜（約197萬港元），首季9集即收27億韓圜（約1770萬港元）。如推測屬實，李政宰的片酬高過《黑道律師文森佐》宋仲基一集1.8億韓圜（約120萬港元），僅次於金秀賢接拍新劇《某一天》每集5億韓圜（約328萬港元）。韓媒指，李政宰1770萬的身價並不合理，事關佔製作費比率過高，若片酬是包拍兩季就合理得多。事實上，《魷魚遊戲》編導黃東赫曾透露劇本早在2008年寫下，以當時電視劇製作模式，估計他早已寫下16集劇本，但為了配合Netflix季度作品的製作模式，才先推9集。Netflix方面表示希望開拍《魷魚遊戲》第2季，但要待黃東赫首肯，又透露導演正忙於拍攝新戲，最快要等他完成手頭上工作才能開拍。

文：蘇珮欣