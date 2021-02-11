《魷魚遊戲》帶挈受關注 朋友稱呼「456」 譚俊彥尊重李政宰唔想一直抽水

記者：柯美

攝影：劉永銳

譚俊彥跟《魷魚遊戲》的李政宰撞樣成話題，他日前也玩埋一份，跟被指似劇中「木頭人」公仔的炎明熹搞笑重演「一二三木頭人」遊戲，拍照在社交平台分享；譚俊彥回應跟李政宰撞樣也說覺得似。

新劇演壞人向李政宰偷師

昨日譚俊彥錄影無綫節目《教煮爭霸》，提到他主演的《換命真相》成為台慶劇，他稱覺得自己幸運，因與李政宰撞樣，在網上引起熱話，連帶令《換》劇也引起關注，他說：「李政宰是很專業的演員，他的作品我都有睇，是值得學習的對象，他塑造角色的能力很強，以前看過他演奸細和斯文敗類，所以今次我在《換》劇演壞人角色都向他偷師。不過，夠了，話題應到此為止，《魷魚遊戲》不是我拍的。」

叫觀眾捧場睇《換命真相》

同錄影節目的陳煒也忍不住說他跟李政宰真的似樣。譚俊彥稱很多朋友也說好似樣，甚至有人叫他「456」，令他感困擾。他說：「朋友叫我456，又不可以唔啋人，但又覺得好奇怪，個角色不是我演，所以都是尊重回演出的演員。」他又稱不想一直抽水，希望觀眾捧場看他主演的《換命真相》。

譚俊彥與陳煒在節目中大展廚藝，他負責煮泰式蟹餅和大頭蝦柚子沙律，陳煒則煮男友喜歡的焗釀蟹蓋，譚俊彥說：「大頭蝦柚子沙律是我喜顴吃的，因為減肥，不想每天只吃白烚雞胸，所以每天為自己預備減肥餐，都會搞搞新意思。太太都讚我下廚了得，但可能是𧨾我，所以今次來驗證，以及向鼎爺和三姐偷師。」問陳煒是否常跟男友玩煮飯仔？她笑說：「無嘢做都要煮嘢食。」

阿佘中《魷魚》毒玩椪糖遊戲

《魷魚遊戲》被追捧，劇中的韓國傳統小遊戲也引起觀眾興趣。佘詩曼（阿佘）也中《魷魚》毒，她在抖音拍片玩椪糖遊戲，以鼻尖模擬是一根針，要畫出三角圖案時極速失敗，畫到出晒界，慘被out接受「槍擊」，阿佘搞笑伸脷扮死。

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