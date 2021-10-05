【開箱】《電影之神》山田洋次的好男好女 澤田研二代友上陣

原主角志村健染疫亡

《電影之神》改編自原田舞葉的小說，有現代部分，也有回憶的篇幅；山田洋次鎖定笑匠志村健當男主角，《他和她的戀愛花期》菅田將暉演他年輕版，日本影后宮本信子扮演志村健太太，《妳在月夜裡閃耀光輝》永野芽郁則扮演宮本信子年輕版，《惡女羅曼死》寺島忍飾演志村健女兒，《我想吃掉你的胰臟》北川景子、《奇蹟》前田旺志郎及樂隊RADWIMPS主音野田洋次郎亦有份演出，眾人已圍讀劇本。原計劃去年3月初開鏡，先拍回憶部分，到4月才拍攝現代場景；怎料疫情爆發，志村健確診，並於3月底離世，震撼日本藝能界。《電影之神》不但痛失男主角，政府亦頒布緊急狀態令，對劇組而言是連番打擊。

在影壇打滾一個甲子的山田洋次自言也是頭一遭面對演員在拍攝途中辭世，幸志村健好友澤田研二仗義頂替。後者1960年代末走紅，以「妖男」前衛形象獨步1970年代樂壇，跟諧星志村健是截然不同的風格。山田洋次修改了劇本，並加入疫情情節。事實上，澤田研二並非首次跟山田洋次合作，上世紀80年代初，曾參演《男人之苦》系列的《戀愛專家》，並跟拍檔、《阿信的故事》田中裕子鬧出不倫戀，後來賠上巨額贍養費，澤田研二的音樂事業也走下坡，跟田中裕子倒是恩愛至今。為了好友志村健，澤田研二義無反顧參演《電影之神》，卻拒絕協助任何宣傳，有日媒當時猜測他可能對演藝圈已意興闌珊，其實也見證了被譽為「日本David Bowie」一代樂壇天王的情義和風骨。

舊劇本重建自信

《電影之神》講述嗜賭成癮的鄉（澤田研二飾），令妻子淑子（宮本信子飾）及女兒步（寺島忍飾）束手無策。鄉熱愛電影，年輕時（菅田將暉飾）曾當副導演，與擔任放映師的好友寺新（野田洋次郎飾），還有當紅女星園子（北川景子飾）等一起在片場追夢。鄉和寺新更與片場附近食堂的太子女淑子（永野芽郁飾）發展出一段三角關係。鄉幾經努力終當上導演，卻意外受傷，電影夢碎。50年後，鄉的外孫勇太（前田旺志郎飾）無意中發現殘舊劇本，正是鄉中途放棄拍攝的《電影之神》。勇太提議跟鄉一起修改劇本，並報名參賽。聽到勇太的由衷讚美，鄉再次面對舊作，慢慢重拾遺忘了的夢想及青春時的衝勁。

此片被指是給影迷的情書，開場時小林稔侍扮演暮年寺新，一如年輕時的祈願，開了一家小戲院，每天放映老電影，又提到《星光伴我心》這部戲來對照；另外還點出對電影的熱情，可治癒人心。山田洋次作品的角色幾乎沒有壞人，《電影之神》也不例外，即使年邁的鄉經常欠債，已幫他還過很多次錢的女兒很氣憤，更恨母親處處忍讓爸爸。然而Lily Franky飾演的名導演出水宏，分別說過鄉和淑子是好男孩好女孩；在片場任何人都看出鄉與淑子互有好感，當寺新對淑子一見鍾情，鄉還鼓勵好友追求，寺新寄出情書後，反推動淑子向鄉表白。其後導演夢碎的鄉決定回家，淑子不管母親反對，也不理出水宏的勸告「他不會給你幸福」，更反駁「我給他幸福就可以」。女演員園子開車送她到車站，除下金表給淑子當結婚禮物，告訴淑子如此離家跟鄉一起，也許以後會後悔，但如果不去，以後還是會為沒此行而後悔。晚年的鄉自覺愧對妻子，酒後坦承若當日淑子選擇的是寺新，至少後者圓夢擁有一家戲院，反觀自己一事無成。鄉不乏缺點，同時很有魅力，尤其當他七情上面編故事時，吸引所有人目光；跟勇太一起修改劇本，幾十年前熱愛電影之情重現，加上劇本得獎，大器晚成，自信也一次過贏回來。

山田洋次的電影從不曲折離奇，只有人情練達，洞悉悲喜人生；上月剛滿90耄耋之年的山田洋次，交出89部作品，仍孜孜不倦創作，他何嘗不是電影之神？

上映日期：9月30日