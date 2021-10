《007：生死有時》全球票房9.2億疫下新高 《毒魔2》美開畫收7億今年最強

【明報專訊】全球疫情漸趨緩和,電影市場趁勢轉旺,Marvel與索尼電影公司合作的超級英雄片《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)上周五在美國開畫,首周末3日收9010萬美元(約7億港元)不單超越上集,更刷新今年最高紀錄;丹尼爾卡特(Daniel Craig)主演《007:生死有時》雖然中美兩國尚未公映,上周在全球54個國家及地區(包括香港)開畫,累計票房1.19億美元(約9.2億港元),同樣創下「疫」市新高。