《007：生死有時》全球票房9.2億疫下新高 《毒魔2》美開畫收7億今年最強

丹尼爾卡特最後一次扮演「占士邦」的新片《007：生死有時》，上周五率先在英國及香港等54個國家及地區上映，雖然美國定檔本月8日，內地更要等到29日才公映，然而票房足以反映全球「邦迷」爭相「潮」拜，首周末累計票房1.19億美元（約9.2億港元），成為疫情以來首齣不計中國票房仍可收過億美元的荷李活片。

《尚氣》美國票房破2億美元

據業內人士估計，《007：生死有時》製作費高達2.5億美元（約19.5億港元），加上至少一億美元宣傳費，未來還得依賴中美等強大「票倉」才可達至收支平衡，但以目前票房走勢估計，英國及德國等多個國家均已刷新開畫紀錄，回本甚至賺錢應該問題不大。

至於美國方面，《尚氣與十環幫傳奇》連奪4周票房冠軍後，終於退位讓賢，上周末由湯哈迪（Tom Hardy）主演另一超級英雄片《毒魔：血戰大屠殺》取而代之，首周末3日票房收9010萬美元（約7億港元），至於同日上映的動畫電影《愛登士家庭2》（The Addams Family 2）及《尚氣》佔據第2及第3位，分別錄得1800萬和600萬美元（約1.4億和4680萬港元）進帳。

值得一提的是，這齣《毒魔》續集至今仍未獲得內地批文，恐怕跟其他超級英雄片如《黑寡婦》及《尚氣》一樣，上映無期。提起《尚氣》，截至前日美國累計票房收逾2.06億美元（約16億港元），超越《黑寡婦》（1.83億美元）成為今年美國最賣座電影；若以全球票房計算，《尚氣》總收入為3.86億美元（約30.1億港元），排名在《F9狂野時速》（7.16億美元）和《哥斯拉大戰金剛》（4.67億美元）之下，暫時屈居年度季軍，由此可見荷李活在失去內地龐大市場後，對票房收入影響相當顯著。