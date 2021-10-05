《童你一起長大了》集體回憶吸觀眾收視增 譚玉瑛落淚遺憾無法跟藍潔瑛重聚

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《童你一起長大了》前晚播出首集勾起不少觀眾的童年回憶，歡笑又溫情，當中最令人感動是譚玉瑛念故友時忍不住在鏡頭前灑淚，熒幕播出當年有「靚絕五台山」之稱的藍潔瑛在《430穿梭機》的照片時，譚玉瑛分享感受說：「重聚希望所有人都能回來，才稱得上是大reunion，我覺得最遺憾係唔會再見……」她忍不住淚水並叫停拍攝，後來再補拍，譚玉瑛說：「最大遺憾係有啲人唔會再見到。」真情流露，令人動容。

龍炳基忘記星仔有冇還錢

至於早年移民美國的龍炳基以視像跟舊拍檔敘舊，他跟周星馳（星仔）同期藝訓班，1983年雙雙加入《430穿梭機》。龍炳基自爆周星馳是他跟護士老婆的間接「媒人」，並說：「當時拍《黑白殭屍》宣傳片，我同星仔要喺天窗度跳落嚟，星仔跳先，佢可能出於本能驚，縮起咗隻腳，當時我跳緊落去，咁就撞咗落我個鼻骨度，爆咗，我成個鼻歪咗，然後我入醫院，就係因為咁識咗我老婆……」

龍炳基揭當年周星馳很「大頭蝦」，不時忘記帶銀包，除幫對方付的士錢，星仔有時在canteen開餐無銀包，就會跟他說：「喂！龍炳基同我畀住錢先。我諗諗吓，佢有冇畀番晒啲錢我呢？我借咗咁多次錢畀佢。哈哈。」

譚玉瑛打趣說：「唔怪得我見親佢，佢第一句都係問基仔（龍炳基）𠵱家點，可能佢想還番啲錢畀你。」黎芷珊則笑言：「佢（星仔）對我哋冇咁㗎喎，出去食嘢係佢畀錢㗎。」張國強聞言即開龍炳基玩笑說：「你喺佢心目中唔係龍炳基，係提款機。」芷珊透露周星馳因為練泰拳故有花名「泰仔星」，當年對方最愛找她做靶練腿功，她由最初的「大嚇一跳」變到最後「冇晒反應」。

譚玉瑛激罕水著曝光

節目中又播出梁朝偉（偉仔）、鄭伊健與曾華倩等在《430穿梭機》演出片段，張國強讚偉仔有跳舞天分，專注力同學習能力好好，認真做事時不能騷擾他，很有自己想法。

譚玉瑛當年的絕密泳裝也在鏡頭前重現，她笑言這是一大突破，因當年答應擔任兒童節目主持前，曾與監製定下四大守則：「唔袒胸露背、唔著泳衣、唔著短裙、唔著吊帶」。不過為了節目效果，譚玉瑛還是獻出了「第一次」幕前水著，那件泳衣更是問阿嫂借來的。