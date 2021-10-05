爆舊公司逼整容 楊洛婷避談是否無綫

「原意是想冧老公」

楊洛婷看完老公演唱會後，在社交平台上載「觀後感」，發文爆曾被舊公司逼整容，因她拒絕遭掟入「雪櫃 」。對於網民將矛頭指向無綫，楊洛婷迴避問題，稱該篇文章原意是想冧老公，很欣賞對方與隊友多年來的努力和堅持，以及回想兩公婆這10多年的起跌，一心只想弄哭老公。追問「舊公司」是否無綫？她繼續沒正面回答：「其實我做過很多間公司和工作，不止一間舊公司的。（是否無綫？）不講這些了，我都是想帶出夫妻間要互相扶持的信息。」楊洛婷稱對自己樣貌充滿自信，但也不反對別人整容，現時很普遍，「每人有不同想法，如覺得有需要的便去做。但我暫時不敢也沒需要，最多都是做HIFU facial和拉皮」。

周汶錡封肚不追女

周汶錡日前跟老公慶祝結婚9周年，她說當晚與6歲大仔一起出外食飯，4歲細仔因坐不定所以沒帶他同行。她說老公知她喜歡花，故送花是指定動作，還送什麼禮物則不能透露，總之是她喜歡的。可有趁機追個女？周汶錡笑稱已經追不到了，加上現在湊兩子已很辛苦，唯一好處就是瘦了，「兩個仔都是讀傳統學校，現在每日要幫他們看功課，幾吃力，但當挑戰自己」。

衛蘭為新碟錯過拍劇

衛蘭表示平時靠運動和飲食排毒，工作時才化妝，讓皮膚休息。談到一班聲夢學員拍攝青春歌舞劇《青春本我》，衛蘭說劇組有找她，但因忙着為年底出的新碟錄歌，時間夾不到，「幾可惜，我都很想拍劇，拍一次都好。（可會做《聲夢傳奇》第2季導師？）應該不會了，我想專心做好新碟」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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