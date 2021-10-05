為合約糾紛出庭 老公十指緊扣相伴 江若琳貼相留言：帶倔強的心走到底

記者：林祖傑、余卓祈

江先離開法院 老公留下旁聽

江若琳與寰宇的官司於昨日10時開庭，雙方律師開案陳辭，但均被法官指資料不夠齊備，一度休庭，江若琳更稱因有突發事件，要離開到律師樓準備文件，留下老公蕭唯展繼續在庭內旁聽。午後繼續開庭，林小明亦離開，只有蕭唯展繼續留在庭內，他離開法院時表示不便受訪。

原告為寰宇藝人管理有限公司，被告為江若琳（原名江玲）及東旺國際娛樂有限公司。甫開庭，代表江若琳的大律師透露，將會爭議寰宇施加不恰當的影響力，導致江若琳簽下涉案合約，質疑寰宇有意壓迫江若琳，損害江若琳的權益。

合約列明「藝人之收入」成爭議

寰宇一方在開案陳辭表示，江若琳成為歌手之前，於2003年與另一間模特兒公司簽經理人合約，翌年5月才與寰宇簽10年合約。寰宇一方稱，該份合約表面上為期10年，實際上為期15年，因為寰宇與江若琳簽約當日，已告知會將合約延長至15年。江若琳一方陳辭表示，合約列明寰宇在限期屆滿時，有權反對江若琳尋找第三方擔任經紀公司，意味合約可以再延長多5年，「可以綁住她足足20年」。

庭上另一爭議，在於合約列明「藝人之收入」的意思。寰宇一方表示，「藝人之收入」是指寰宇與江若琳一起賺取的收入，屬雙方合資所得。暫委法官廖文健一度質疑，從合約的上文下理看，「藝人之收入」似乎是寰宇以託管人身分，替江若琳保管的報酬。

「無論結果怎樣 為自己驕傲」

江若琳昨晨在社交平台上載黑白照，留言稱打了一篇千字文的感想，但寫完後刪掉，她說：「17年的心路歷程，實在不知該從何說起，所有的一切大概只有我自己能懂，那何必如此矯情呢，把話留給自己就夠了，最後只想對自己說，這些年經過了多少的煎熬，終於盼到了這一天，無論最後結果是怎麼樣，我很為自己驕傲！也許我不能戰勝困難，但我戰勝了自己！帶着倔強的心，一直走到底！這就是我，我就是江若琳！」

蕭唯展力撐：會繼續保護你

蕭唯展隨後在社交平台發表愛的宣言撐老婆：「今日終於來臨，你處理得非常好。一個好人，我相信個天會保護你，如果個天唔保護你，我會繼續保護你，陪你走過人生每一個寒冬，加油老婆。」

【案件編號：HCA1225/2014】