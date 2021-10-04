向盧瀚霆AK挑機 搲內褲廣告 柳應廷恨伙姜濤半裸騷肌

記者：林祖傑

Jer表示出發時才聽到經理人花姐（黃慧君）講有粉絲通宵等待，知道他們好辛苦亦多謝支持，但希望粉絲身體健康，不要再捱通宵令身體變差。對於MIRROR推出口罩現炒價，Jer呼籲粉絲：「我哋想要都冇，不過貴就唔好買。」姜濤亦叮囑粉絲：「不要炒賣口罩。」

姜濤Jer互揭好為食

姜濤與Jer剛演出完《拉闊音樂會》，仍未開始準備12月舉行的演唱會，姜濤表示開騷前有足夠時間休息，預告要專心準備第9首快將推出的個人單曲。Jer在旁大爆姜濤排舞排得好開心，因為食到好飽。姜濤反擊踢爆Jer口口聲聲要操弗，但上次拍MV食消夜；Jer解釋工作壓力太大就會成日食嘢。

問二人可有膽量向半裸騷肌拍內褲廣告的隊友Anson Lo及AK挑機？Jer表示下次可以考慮他與姜濤，姜濤即表示：「你得我就得。」Jer笑說：「點會唔得？本身一個星期做一次gym，現在最多做兩次。」見到隊友的廣告有何反應？他們說：「梗係勁啦。使唔使去到咁盡呀？他們真的好犀利，操咗好耐好勤力，我們都要努力。」

姜濤新歌《Dear My Friend,》在電台排行榜奪冠，表示特別多謝一班DJ的支持，亦很開心有好成績，這首歌的初心是送給朋友，希望朋友在天之靈聽得到，估不到大家都有共鳴，從歌中找到各自的理解。Jer與姜濤開完騷被讚跳舞有進步，Jer表示下首歌可以考慮唱快歌跳舞。

Frankie自認唱功差

3子當中只有Frankie仍未推出單曲，Frankie稱還沒有想過這件事，但有想過如果出就一定是代表作，現階段對自己唱歌未滿意。

他說：「特別是站在我隔籬的Jer標準那麼高，私下都有去上堂學唱歌，所以要諗過度過，是時候才會向花姐自薦。」Jer聞言說：「Frankie跳舞比我好，未出solo的成員，其實都有上堂裝備自己。」