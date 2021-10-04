被問會否帶連詩雅回家慶生 陳家樂：唔識答

王敏奕被老公嫌蠢

對於有網民嫌黃智雯戲分偏少，王敏奕代答稱劇情稍後有更多黃智雯與袁偉豪夫妻之間的感情轉折戲。黃智雯預告劇中她經歷女人最痛的小產，拍喊戲很虐心似死去活來，連續拍幾日，導演叫停，她都喊到收不到聲，喊足一公升眼淚，幸好袁偉豪拍完安慰她。王敏奕演辦事精明的Madam，自覺現實中一樣叻，丈夫曾國祥卻覺得她好蠢。她笑言照顧到自己已很好，又認真努力工作，最叻是揀了曾國祥做老公。老爺曾志偉最近升職，她識做恭喜。有指曾志偉升職或對她在頒獎禮爭獎及事業發展更有利，王敏奕認為觀眾眼睛雪亮，會看到她有能力公平競爭，繼續努力做好自己。

陳家樂35歲生日願望是疫情盡快過去，已一年半沒飛外地，想去旅行。生日當天要開工為新戲角色準備，晚上有空檔；他拒透露是否約緋聞女友連詩雅二人世界慶祝。他說：「人大了，慶祝簡單就可以，都是陪家人或回家食飯。（連詩雅已融入家中一齊慶祝？見過家長未？）唔識答。」他稱嫲嫲擔心他工作太忙難抽空見面，上月中秋節已提早送大利市給他。問老人家有否心急催他帶女仔回家見面？家樂抹汗避談：「得啦！大家放心，我會努力。嫲嫲經常愛講台山話，好搞笑，她不介意被我拍片放上網，想捧嫲嫲做KOL。」

劉佩玥等周志文回港補祝生日

劉佩玥緋聞男友周志文到內地工作，早前周志文生日在社交網貼文嘆感到孤單，劉佩玥留言「要好好的」，隨即傳二人情變分手。劉佩玥表示：「我的感情生活和工作都好平穩、無風無浪。當日留言沒有特別意思，大家誤解了。知他在北京工作辛苦又孤單，留言想鼓勵。」她稱不會怕引起網民誤解而減少留言，隨時喜歡便繼續留言，呼籲大家留意。她透露周志文明年前都未能返港，等對方回來才補祝生日。

記者：林蘊兒

攝影：陳釗