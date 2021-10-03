黎諾懿露口風 第二胎都係仔 吳若希細佬公開亮相緊張手震

17歲吳梓楓簽約模特兒公司後首次出席活動，坦言面對傳媒緊張、手震，他笑說：「擔心玩遊戲贏不到，家姐罰我洗廁所。」吳若希表示事前沒教弟弟如何面對傳媒，她鼓勵弟弟拍拖，可以成熟啲。

周柏豪內地拍劇不捨離開子女

周柏豪消瘦不少，他說與湊仔無關，是數月前開始減肥，但現在又覺得過瘦。他表示兒子有媽媽和外母幫手照顧，他舒服很多，可多陪女兒玩，又讚女兒愈來愈惜弟弟。連詩雅羨慕說：「好sweet呀。（恨生小孩？）一向喜歡小朋友。」問她何時結婚？她轉話題道：「我都想減肥，之後演出新劇，導演要求我不施脂粉，想外形更加瘦，柔弱一點。」周柏豪透露10月底可能往內地拍劇數月，坦言不捨得離開子女，並會錯過女兒兩歲生日、兒子百日宴及結婚5周年紀念日，他希望稍後能通關，可抽時間回港與家人共度。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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