郭偉亮品嘗世界最貴朱古力 崔碧珈一次過食4盒家庭裝雪糕

崔碧珈最愛吃零食，會蒐羅世界各地零食，然後獨自享用，可以同時打開10多包薯片，亦試過一次過吃4盒家庭裝雪糕，所以不時體重飈升：「不過我好有定力，開工前10日會戒吃零食和做運動。零食主要是糖分令面和小腿水腫，上圍無影響。（瘋狂吃零食會否嚇怕男友？）現在單身，亦不會與男友分享零食。」

林欣彤減肥 9個月不吃零食

林欣彤不太喜歡吃零食，去年減肥時，9個月沒接觸零食，她說：「我可以食不停，但下定決心可以咬一口薯片就收口。」她透露之前用錯方法減肥，節食令身體很虛弱、怕凍和不開心，現在飲食均衡兼做適量運勳。她又自爆瘀事，日前下廚時不慎燒燶頭髮：「不是第一次，超低能又搞笑，奉勸大家不要在烹調時清潔，非常危險。有朋友叫我轉用電磁爐，但我嫌不夠鑊氣。」

記者：柯美