術後休養一月 傷口發炎再入院 47歲李樂詩患癌切除雙乳保命

李樂詩（Joyce）有癌症家族史，她的胞妹也患乳癌，並做了手術。育有3子的Joyce每年都做身體檢查，之前發覺乳房有硬塊，故一直觀察着，去年因為疫情沒有檢查，今年8月往檢查便驗出有問題；兩邊乳房也有癌細胞，最少有5粒，雖然是初期，要全部切除，因為其中一邊未算嚴重，可選擇保留，但要觀察。她考慮了一日，若留一邊已有癌細胞的乳房，她只會更心掛掛，似身上有炸彈，最後決定切除雙乳。

面對身體變化 不讓老公看

經歷8小時的大手術後，Joyce返家休養初期，身上仍須要接駁喉管，因為取走了組織與脂肪，傷口有液體與血滲出，要定時倒血水。Joyce稱面對身體變化，以前好靚的身體現在變得唔靚，「平晒」實在不容易接受，心情低落，不敢給任何人看，包括老公在內。

盼繼續與家人一起開心生活

Joyce感謝老公照顧與體諒，她心情不好發脾氣時，老公會幫她處理。至於3個兒子知道媽咪病了，平日母子會一起玩、扭抱，但暫時他們變得斯文好乖，只會輕力攬媽咪。幾日前她的傷口發炎，要入院清理做小手術，其實好痛又辛苦。有一刻她有懷疑，問自己是否應該這樣快便決定切除雙乳？不過，她很快便支持自己的決定，不能返轉頭，要給自己更多信心，手術後她還是李樂詩，最重要是保命，有健康的身體才能繼續跟家人與朋友一起開心生活。

勇敢公開病情籲定期體檢

Joyce又稱公開患乳癌的消息需要很大勇氣，其實她不需要公開，但她希望事件帶出正面信息，要定期做身體檢查，無論男或女一樣有需要。雖然切除雙乳，她有信心會繼續好靚站出來，不需要怕面對手術或退縮。醫生告訴她，安祖蓮娜祖莉也做了切除雙乳手術，她因此得到支持，所以決定也將自身經歷跟大家分享，給有需要的人鼓勵。

未決定會否做乳房重建手術

至於乳房重建的手術，Joyce稱未來兩三個月不會做，她也向醫生了解過，待康復後再決定。暫時她休養中，但她答應本月底為Joe Junior演唱會擔任表演嘉賓，有這個目標，她會更有信心繼續以後的演出工作，因為自己喜歡表演，她有信心繼續好靚站在舞台上。

李樂詩是無綫經典處境劇《真情》主題曲《無悔愛你一生》的原唱者，2008年她跟美籍華人、從事金融工作Ted Lee結婚，婚後育有三子，長子李然熙（Maxton）現時12歲、次子李然正（Aleks）9歲及幼子李然龍（Theo）4歲，一家五口生活幸福。

娛樂組