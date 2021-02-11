法院解除父親監護權 FBI調查非法監控 Britney重獲自由「開心到飛起」

現年39歲的Britney，2007年因精神崩潰而需接受治療，翌年法庭頒令其父Jamie代為處理她的財務及健康問題。為了重奪人生，Britney入稟法院，要求終止父親的監護權，今年6月起透過視像會議方式，出席多場聽證會，怒斥Jamie嚴密操控她的生活和工作：「感覺就似性奴一樣。」為了阻止她結婚生子，更強迫她安裝子宮環：「我每日都以淚洗面。」

法官斥監護權不符利益

洛杉磯法院的主審法官Brenda Penny前日宣判，認為Jamie此舉「並不符合Britney的最大利益」，因此下令即時終止其監護權，並指派一名會計師，暫時取代Jamie職能，直至12月31日為止。

Britney的代表律師Mathew Rosengart同時要求Jamie交出監護期間的所有帳目，藉以調查他有否非法挪用女兒資產。

另一方面，有傳FBI亦已介入調查Jamie，事緣在此案審理期間，《紐約時報》及影視串流平台Netflix分別播出紀錄片《Controlling Britney Spears》和《Britney vs Spears：父女對簿公堂》，分析本案的來龍去脈，前者更訪問了Britney的前保安人員，揭發Jamie要求職員竊聽女兒的電話內容，甚至連睡房亦成為監控目標，雖然Jamie否認有關指控，但未能釋除FBI疑慮。

駕駛飛機片段似有隱喻

Britney自爆遭父親監控一事震驚全球，有網民發起「釋放Britney」運動，不單粉絲響應，就連歌手舊愛Justin Timberlake、樂壇天后瑪麗嘉兒（Mariah Carey）及真人騷女星Khloe Kardashian等都在社交媒體留言力撐。

在法院宣判前夕，大批支持者留守門外，一起為Britney打氣；英國方面亦有粉絲遊行，遙距為她應援。當Mathew Rosengart在庭外宣布勝訴時，眾人表現興奮，不斷歡呼且互相擁抱道賀。

Britney勝訴後，未有即時發表聲明，卻透過社交媒體上載她學習駕駛小型飛機的片段並留言：「我在半空之中，首次駕駛飛機，好驚呀！」片中她表現興奮，似為感受到自由自在的生活而高興。