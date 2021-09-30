難忘寒冬跟張繼聰親熱 周秀娜感覺溫暖又舒服

周秀娜與阿聰在片中有親熱戲，她說：「這場戲是整部片最舒服、最暖的時候。因為我們在車廂內拍親熱戲，當天氣溫好凍，地點又空曠，工作人員著羽絨，我就著背心短褲，所以在車廂內有暖氣下拍攝，很溫暖。凍到拍完仍躲在車內，不行出去。」

盧慧敏非Ian心中首位

同場還有李靜儀和盧慧敏，盧慧敏和男友陳卓賢（Ian）昨日分別出席活動搵錢，她說：「大家都期待我們情侶檔出席活動，但我們今日各自有工作。」Ian出席活動時表示若大會送他名車，第一個會接載成員江𤒹生（Anson Kong，AK），盧慧敏非首位，她不介意還打趣說：「倒數算不算第一位。他和AK都喜歡汽車，第一個接載AK好正常，正如我出席時裝活動，都不是和他分享時裝心得一樣。」

李靜儀自爆恨拍拖

下星期一（4日）生日的盧慧敏，被問到如何慶祝？她表示習慣與家人慶祝，去年拍劇正日未能與家人共度，今年會補番，Ian暫時未有表示。問到Ian是否喜歡製造浪漫驚喜？她說：「甚少，我們都是簡簡單單。」在旁的李靜儀羨慕盧慧敏有拖拍，指兩年前和對方合作賀歲片時，對方還未拍拖，並說：「見她那麼甜蜜，都替她高興，我都想拍拖。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

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