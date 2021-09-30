結婚6年 秘密懷胎9月 林依晨期待BB下月出世

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林依晨2014年12月與林于超結婚，婚後積極造人，曾經暫停拍戲，認為生小孩對她來說是重要的里程，比較謹慎對待。不過她與丈夫長期分隔台美兩地，遲遲未有喜訊。今年3月她出席活動被問會否嘗試人工授孕？當時她坦言：「該試的都試了，任何你想到的方式都試了。」

未有回應是否人工授孕

昨日傳來林依晨已秘密懷孕近9個月的喜訊，有台灣傳媒報道她年初時已造人成功，孩子將於下月底出世，據知是女嬰，林于超已身在台灣準備陪產。林依晨經理人證實消息，指林依晨向來低調，平日也少出門，直至懷孕五六個月也沒想過要公開喜訊。她透露林依晨的懷孕過程順利，沒有害喜現象，只是心理壓力較大。問到林依晨腹中胎兒是自然懷孕還是人工授孕方式，經理人表示：「這部分就留給他們兩人，但她的丈夫過去一年半以來回來非常多次。」

用二手貨 宣揚環保信息

之後林依晨親自在社交平台發長文宣布：「是的，我懷孕了！跟大家分享我們喜悅的同時，也謝謝大家的關心與祝福，我的母嬰用品已幾乎準備妥當，95%以上是親友們轉贈的二手貨恩典牌，也使用布尿布，所以先婉謝大家想送我東西的好意，我們一起節約資源。」她不忘宣傳環保信息，最後總結說：「試着經常使用大眾交通工具或腳踏車、購買任何物品和食物前，都會思考它的來源和對地球的影響再做選擇、珍惜所有資源/能源、常與人分享或盡可能重複使用物品、做好回收、大量減塑、支持自然保育、多素食少葷食等等。一起動起來吧！趁還來得及的時候。」

稱未知BB性別 男女孩都愛

林依晨亦回應網民關心的BB性別說：「我本來都還不知道是男生女生，經紀人也並沒有證實這個消息，請大家和我一起期待，不要破壞驚喜。當然，無論男孩女孩，都值得被愛。」

柯震東恭喜：小孩一定很完美

柯震東曾與林依晨合演電影《打噴嚏》，他昨日在台灣出席宣傳活動時表示會恭喜林依晨，謝謝她創造完美的人類來到世上，說林依晨跟丈夫都很完美，小孩一定也很完美。他說：「我一直都說我想要有小孩，但一直沒有遇到。」

楊謹華為林依晨開心

林依晨的好姊妹楊謹華昨日在台灣出席代言活動時，說自己跟傳媒知道的時間相距不遠，很為林依晨開心，「終於該來的還是會來！」與丈夫結婚近3年的43歲楊謹華自言一直努力備孕，希望上天賜她一點好運。

問她有否嘗試人工授孕？她未正面回應，只說中西醫都看過：「我現在能夠試的都會試，能做我都會做，該吃都有吃，我不想要漏了什麼沒有做之後，可能會後悔。」