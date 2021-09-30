【開箱】《安雅與魔女》放棄手繪初嘗電腦製作動畫 宮崎駿讚好

宮崎駿是原著作者粉絲

《安雅與魔女》講述精靈又愛整蠱人的安雅在孤兒院長大。某天，芭拉妖嘉及魔多力前來孤兒院決定收養安雅。兩人是魔法師，魔女芭拉妖嘉販賣各式各樣魔法藥水，由於生意非常好，遂領養安雅當助手。魔多力熱愛音樂及寫小說，非常討厭被人打擾，容易發怒，生氣時雙眼會噴火、耳朵也會拉長變尖，相當嚇人。安雅以學習魔法為交換條件，答應做芭拉妖嘉的助手。自此安雅與會說話的小黑貓湯瑪士及兩名魔法師生活在同一屋簷下。只是，日子一天天過去，芭拉妖嘉除了指使安雅清潔做打雜外，沒教她任何魔法。受騙的安雅決定與小黑貓聯手，自行偷學魔法，並反擊魔女。

《安雅與魔女》改編自英國著名奇幻小說家戴安娜韋恩瓊斯（Diana Wynne Jones）同名著作，宮崎駿是她的書迷，《哈爾移動城堡》也是改編戴安娜另一小說。據悉宮崎駿每月均會收到書店寄來的新出版童話書，很被《安雅與魔女》的故事吸引，稱書中內容充滿嘲諷，有掩蓋不住的幽默，大讚故事以貼地方式描述一家人凝聚一起的過程。宮崎駿多次向身邊朋友推介此書，希望改編成動畫，最終吉卜力決定開拍，並讓宮崎駿兒子宮崎吾朗執導。後者日前接受本報訪問時透露，宮崎駿想找年輕導演拍《安雅與魔女》，所以就找他了。雖然宮崎吾朗被「欽點」做導演，看過小說後，覺得安雅的性格古靈精怪又有點扭曲，卻甚有魅力。

開放結局 宮崎吾朗不想拍續集

事實上安雅跟過往吉卜力作品的女主角有不少共通點，同樣的獨立、自主及堅強。安雅的控制慾看來很強，宮崎吾朗卻認為她並非完全要求所有事照其意思去做，反而主張有來有往的互惠關係，安雅提議當芭拉妖嘉的助手，以換取對方教她魔法，正是其中一例。宮崎吾朗說：「安雅並非自私，而是有衝勁、好奇心和野心。雖然她調皮的性格會令人頭痛，卻不是只等待別人來拯救的孤兒，反而努力克服所有困難，一如以往吉卜力動畫女主角一樣，有毅力且敢於爭取，散發着吉卜力一貫的核心精神。」

《安雅與魔女》前半部集中安雅跟芭拉妖嘉與魔多力相處的故事；後段揭開安雅生母曾是搖滾樂隊Earwig的主音，跟「鼓手」芭拉妖嘉與「鍵盤手」魔多力是隊友，3人緣分原早已注定，加上安雅「馴服」了芭拉妖嘉與魔多力，過着愉快生活。安雅生母為何將女兒遺棄在孤兒院，以及多年來的行蹤，戲中未有詳細說明，尾聲是安雅媽媽站在女兒家門外的開放式結局。據報原著也是未完的故事，作者戴安娜韋恩瓊斯2009年確診肺癌，2011年3月逝世，《安雅與魔女》是其遺作。到底遺棄安雅的母親發生什麼事？安雅之後的生活會怎樣？根本無人知曉。導演宮崎吾朗表示不想替原著作者添加劇情，所以沒想過拍續集，但透露宮崎駿與吉卜力製作人鈴木敏夫多次稱希望開拍續集，讓他甚為難。

吉卜力在《安雅與魔女》首次採用全CG繪圖，呈現立體風格。由於新作不是手繪動畫，難以跟吉卜力的前作比較，但沿襲前作的細節，如注重精緻食物和煮食器皿，尤其愛呈現食物的「色看味」，譬如《千與千尋》千尋父母狼吞虎嚥的美食、《龍貓》的梅子便當、《魔女宅急便》琪琪的早餐、《哈爾移動城堡》的煙肉和荷包蛋、《紅花坂上的海》炸物等；《安雅與魔女》也不例外，魔多力每早會用魔法帶來世界各地美食，如羊肉批、西多士等，讓觀衆眼睛吃飽。

宮崎吾朗表示，這次運用CG的概念並非追求逼真感，而是希望創新之外，極力保留吉卜力手繪動畫的風格。他稱製作過程遇上不少困難，「由於吉卜力沒製作CG經驗，我是由零開始，從找製作團隊、系統、流程都要由頭做起，非常花時間與精神。比起手繪，CG要用電腦做出來才看到效果，比想像中花時間」。被問到遇上困難時，可有向宮崎駿求助，宮崎吾朗稱完全沒有，因父親也不懂，還爆料稱以前也沒有。據悉完全放手給兒子執導的宮崎駿，看過《安雅與魔女》後，大讚CG的運用更能表現出故事的精髓。

上映日期：9月30日