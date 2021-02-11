4000人出席《007：生死有時》世界首映 英王室接見 丹尼爾卡特笑晒

《007：生死有時》由開拍到上映，一波三折，經歷導演「劈炮」、主角受傷、片廠爆炸，以及疫情拖累等，原定去年4月公映，五度延期至今日終於在英國及香港等地同步開畫，美國映期則定於10月8日。正如此片監製米高韋遜（Michael G. Wilson）前日在倫敦首映禮所說：「等待是痛苦的，但我們終於等到了。」

為到戲院看《鐵金剛》的粉絲而製作

《007：生死有時》是第25部《鐵金剛》系列電影，也是丹尼爾卡特第5度及最後一次扮演占士邦，自然格外矚目。前日在世界首映禮，導演福永丞次（Cary Joji Fukunaga）率領穿著紅色絲絨西裝的丹尼爾、扮演奸角的金像影帝雷米馬力（Rami Malek）、「邦女郎」蕾雅絲端和安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas），以及「女版007」拉莎娜連治（Lashana Lynch）等行紅地氈，然後跟英國王室成員會面，平日不苟言笑的丹尼爾，跟王儲查理斯及威廉王子握手聊天時，忍不住流露興奮的笑容。

丹尼爾表示，能夠完成《007：生死有時》感到自豪，「這部電影並非為我們而拍，它是為了所有喜歡到戲院看《鐵金剛》電影的粉絲而製作，而今晚我們將可透過大銀幕一起欣賞它」。

拯救被綁架科學家 發現陰謀重重

除了一眾主角外，有份編劇的《邋遢女郎》英國才女菲比布烈治（Phoebe Waller-Bridge）、為新片唱主題曲的女歌手Billie Eilish和兄長Finneas O'Connell、曾演《新鐵金剛智破皇家賭場》的茱迪丹芝（Judi Dench）、「前邦女郎」楊紫瓊、「辣妹」Geri Halliwell，以及身在英國拍戲的「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）亦偕子女捧場；就連倫敦市長簡世德、效力熱刺的英超球星哈利簡尼（Harry Kane）、英國長跑名將法拉（Mo Farah）及早前贏得美網女單冠軍的18歲英籍少女拉度簡露（Emma Raducanu），也是座上客，現場星光熠熠，媲美大型頒獎禮。

《007：生死有時》延續上集劇情，講述占士邦在牙買加過着退休生活，他的中情局朋友突然求助，表面上是拯救被綁架科學家的「簡單任務」，然而在這救援行動背後，發現陰謀重重，幕後黑手早已設下高科技陷阱，只待占士邦自投羅網。