升任無綫總經理加「辛」 曾志偉：現在乜都關我事

有責任為觀眾提供好節目

曾志偉表示目前不斷招攬人才，無論以前合作過電視或電影的同事，亦希望多些年輕人加入電視行業，「現在電視進入新紀元，要創新，年輕人就有很多新思維。無綫是世界上最大嘅廣東話內容製造者，所以需要多啲年輕人創造內容」。

曾志偉透露選拔全能藝人節目《飛越木人巷》有200多人參加，正在篩選中，未來節目會更多元化，除了《飛越木人巷》，還有《聲夢傳奇2》和第二輯《好聲好戲》等，讓眾有更多選擇。他坦言壓力很大，但要用心製作，為觀眾提供娛樂，志偉說：「大家生活緊張，留在家中時間也多了，有責任提供好的節目給大家。」

發掘有創意年輕人

昨日舉行《2021粵港澳大灣區青少年短片大賽》記者會，以「大灣區．小故事．創未來」為主題，分為18歲以上的公開及大專組 ，18歲以下的中學生組，通過短片創作，由6名專業評審團選出得獎者。曾志偉希望藉比賽培養及提升更多年輕人對電影和電視的興趣，「最重要有創意，拍攝技術其次」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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