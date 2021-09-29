牙醫做藝人 形象大不同 許廷鏗：任《造星IV》導師險爆肝

似活在平行時空

Alfred今年成為獨立音樂人，將推出第一首歌《佛系人生》，「拍完節目《AH佛真‧惜玩》後獲得靈感」。提到他遲出歌，難追到去年奪「叱咤男歌手金獎」的成績？他說：「現在頒獎禮玩法多元化，不一定因應音樂事業，如去年林二汶攞『我最喜愛女歌手』，可能因她做不同演出；我亦無限定今年要攞獎，只想出到音樂作品。」

最近他以導師身分參與真人騷《全民造星IV》，他笑言拍到差點爆肝：「情緒波動好大，好嬲又勞氣，但感動到喊，好似精神分裂，有次爆喊，花姐就話我『你終於大個喇』，那時我想打她一巴。其實過程真的幾好玩，我同梁祖堯是和諧、相親相愛的組合。」

記者：鍾一虹