Tyson Yoshi騷肌 林家謙罕有跳舞 姜濤唱隊友歌 MIRROR台下歡呼

姜濤、Jer、林家謙與Tyson Yoshi前晚合作開騷，獲毛舜筠、彭秀慧、姜濤媽媽及張天賦等捧場外，MIRROR成員亦拉隊撐場，當他們現身時即掀起一陣小騷亂，周邊觀眾隨即舉機拍照。

場館外同樣熱鬧，擺滿了粉絲為偶像製作的大型花牌、彩色人形氣球及易拉架海報等應援佈置供拍照打卡。

四子分別演繹他們的作品《神奇的糊塗魔藥》、《迴光物語》、《Stress Out》及《蒙著嘴說愛你》為音樂會揭開序幕，場內尖叫聲雷動。接着由Tyson Yoshi打頭陣，當唱《In My Dream》前，他脫去上衣大騷健碩身材，並笑言：「之前度過在何時除衫，但rundown不斷改，現在除！」粉絲即進入瘋狂狀態。

林家謙：攞了姜濤第一次

林家謙展示其多才多藝一面，先帶來日文歌《感電》兼罕有跳舞，給人耳目一新感覺，之後又自彈自唱《時光倒流一句話》。高潮位是他跟姜濤合唱《難道喜歡處女座》，兩人唱完互相對望say Hi，林家謙問姜濤：「我很挑剔嗎？」姜濤笑說：「是呀！我人生第一首歌便是你監製，你還嫌我懶音太多。」林家謙讚對方現在已好了很多。姜濤透露兩人早在《一號種籽》前已合作。林家謙笑問對方：「即是我攞了你第一次？」姜濤即露出一副怕醜樣，接着兩人首次演繹《有一種傳說》。

柳應廷回復狀態 全場High爆

Jer開騷前突然氣管敏感，難免對演出有少許影響，在首次現場演唱《砂之器》時顯得有點吃力，不過到唱《狂人日記》時已恢復狀態，全場high爆。姜濤壓軸登場，全場姜糖（粉絲暱稱）舉起「姜」字燈牌，場面壯觀。他先與Tyson Yoshi合唱《Master Class》，再唱MIRROR隊友的歌曲，包括江生（Anson Kong）的《特登》、陳卓賢（Ian）的《DWBF》及盧瀚霆（Anson Lo）的《不可愛教主》，台下隊友也聽得相當投入，齊齊歡呼。唱至《不可愛教主》尾段，姜濤鬼馬地作狀跟女舞蹈員扮咀，引來全場姜糖尖叫！姜濤狀態相當不俗，連番勁舞將場內氣氛推至高點。

尾聲時，四子合唱《蒙著嘴說愛你》，並帶領全場大合唱，氣氛高漲。心情靚爆的姜濤更用手掩林家謙嘴巴，相當貪玩。最後他們以一曲《致明日的舞》為音樂會畫上完美句號。

姜濤開心兩個媽咪到場支持

四子騷後一同受訪，練得一身肌肉的Tyson Yoshi笑稱學不到跳舞，不如騷肌，事前操了3個月。問另外三人為何不一齊騷肌？姜濤笑言：「很難跟他鬥，無謂獻醜，他肌肉有兩個Stanley（邱士縉）咁厚，我有deep V，但都穿了底衫。」林家謙自言有露手踭，算是少少心意。穿得最密實的Jer自稱向來保守，又讚Tyson Yoshi操到像盔甲一樣。Jer表示受氣管毛病影響只得七成狀態，唱得有點吃力。相反姜濤狀態甚佳，他笑說可能有兩個媽咪（姜媽和新片中的媽媽毛舜筠）到場支持，最開心是MIRROR隊友來看騷。林家謙罕有跳舞，他稱事前練了一個多月，但無意向跳唱歌手方向發展，「不好了，別人Megahit，我是Megamiss」。

問到可想舉行Part 2？四人表示隨緣，Tyson Yoshi笑說騷後最想吃漢堡包慶功，因3個月無吃。姜濤即代言人上身，叫對方幫襯他代言的快餐店，場面搞笑。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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