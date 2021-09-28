【開箱】《墨水漂流》 紋身的故事 患難訴真情

受《Miami Ink》啓發

今日被嘲老人台的無綫電視，以前全靠掌控節目及劇集製作，累積龐大資料庫，根底夠厚，在亞洲幾乎無可匹敵，往後演變成山頭主義大工廠窒礙創作，已是後話；版權與知識產權永遠是一家機構最重要資產，尤其創意工業，大概喱騷也在慢慢累積。《在觀塘下體現愛的故事》、《喱週》之前，還推出了真人騷節目《墨水漂流》，講述香港一班紋身師與顧客背後的故事，是比預期超水準之作。

喱騷老闆娘田蕊妮離開無綫後，跟現正身在台灣的老公杜汶澤拍住上，更由幕前轉戰幕後成為製作人，監製了《在觀塘下體現愛的故事》（亦客串了小角色）之外，又交出《墨水漂流》，今年7月上架，昨日播出第12集結局。田蕊妮曾在訪問中表示，與杜汶澤都愛看TLC頻道節目《Miami Ink》，那是以邁阿密一家紋身店為背景的真人騷，一連拍了4季。推出過唱片及化妝品牌的美國女星Kat Von D，正是憑《Miami Ink》成名。節目成功，後來又衍生紐約、洛杉磯、倫敦等不同版本，每集就是說紋身店顧客的不同故事。《墨水漂流》形式類似，地域不同，人情各異，這本來就是容易「移民」的真人騷題材，一如現在串流平台Netflix愈拍愈多的《慾罷不能》（Too Hot to Handle）系列。

《墨水漂流》集合本地多名紋身師開設期間限定店，當中Yeeki、Dust、Andy、Jimmy和太太Cody是固定班底，各人擅長不同的紋身風格；其間有來交流的Fergus客串，還有跟Dust學藝的Zoe，以及本是來幫襯Cody的手刺紋身師Jill加盟。至於有份演出《在觀塘下體現愛的故事》的女歌手雷深如，則被安排當學徒，每集都會亮相。這節目資料蒐集做得十分充分及用心，平均每集約有兩名客人的故事，或各紋身師訴說經歷、理念，全都真情流露；攝影、導演及剪接亦應記一功，單是開場時各紋身師一人一句，卻有條不紊，已顯導演功架。

其中一集Yeeki、Cody和Jill傾談女紋身師的遭遇；Yeeki學藝時被師父以帶有侮辱的字句稱呼，一直啞忍，想以紋身成績來塞住對方之口外，也在父親入院的一天情緒失控，開腔反擊。Cody稱有時聽客人傾訴，會感同身受，予以安慰；她們不約而同表示，很多客人喜歡幫襯女紋身師，緣於較細心和溫柔。這一集的結尾，特別打出字幕及照片，向史上首名女紋身師Maud Stevens Wagner致敬。談及首個紋身，Cody和Yeeki分別稱被家人發現後，最搞笑是兩人母親都有着「以後怎嫁人」的憂慮。

紀念逝者的紋身

紋身是一輩子的，紋了舊愛名字的男孩悔不當初，上門想掩蓋修正，拔去現任女友眼裏和心中的一條刺；看這節目卻發現不少人為了逝者，把墨水刻進血肉來銘記，雖然Yeeki指親人離世已夠傷痛，還要紋身時刻提醒？資深藝人黃樹棠的兒子章魚（黃榮璋）不是如此想，紋身代表了父親，以後可帶着「他」遨遊千里。Yeeki於是把一棵樹紋在他手臂上。章魚回憶跟爸爸的相處點滴，以及黃樹棠患病到彌留時的過程，在旁傾聽的雷深如也在拭淚。有悼念盧凱彤的粉絲把她的頭像刺進身體；有護士見證很多生死，卻趕不及看患癌父親最後一面，把心電圖紋在肋骨悼念。最催淚一集，是年少時目擊母親自殺並自責不已的顧客，連紋身師Jimmy也聽到爆喊，並勾起他愧對兄長的回憶。

紋身師有時也像治療師，聽客人傾訴，或者有時不自覺吸入負能量，像Cody就患過情緒病，治療她的醫生也來光顧，找Jimmy紋曼陀羅圖案，並講解什麽人不適合紋身。整個節目過程中，學徒雷深如則由繪圖到買整箱橙練習紋身，到真正實習在自己的皮膚上；其間除了提及跟家人的關係，父母不欣賞她在娛樂圈的工作外，談及2013年拍電影時，拜林家棟為師，近幾年疏遠了，她自覺不爭氣，愧對林家棟及投資該片的古天樂。