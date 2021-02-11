奧斯卡電影博物館開幕晚宴 向宮崎駿致敬 《永恒族》156分鐘被指「長氣」

位於加州洛杉磯的奧斯卡電影博物館本月30日正式開幕，是美國首個用於展示藝術、科學、工藝及電影史的大型博物館。據報首個展覽正是日本動畫大師宮崎駿的回顧展，開幕晚會現場佈置亦受宮崎駿的奧斯卡得獎動畫電影《千與千尋》所啓發。

湯漢斯 蘇菲亞羅蘭獲獎

開幕晚會除了百變天后Lady Gaga在尾聲時獻唱外，亦頒發不同榮譽獎項表揚意大利女星蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）、《美麗有罪》安納貝寧（Annette Bening）、金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）等。另外，《魔盜王》奧蘭度布林（Orlando Bloom）和未婚妻Katy Perry、早前來港拍劇的妮歌潔曼、雪兒（Cher）、荷爾芭莉（Halle Berry）、姬韓遜（Kate Hudson）、羅拉丹（Laura Dern）、美琪賴恩（Meg Ryan）、班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）、瑪姬基倫荷（Maggie Gyllenhaal），以及導演史派克李（Spike Lee）、基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）、趙婷、J.J.艾布斯（J.J. Abrams）等亦有出席開幕晚會。

提起趙婷，她執導的《永恒族》將於11月在美國公映，集合《黑魔后》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、《屍殺列車》韓星馬東石、《我的超豪男友》華裔女星陳靜（Gemma Chan）、《內政保鑣》理察麥登（Richard Madden）及《情人眼裡巴基斯》卡苗蘭哲尼（Kumail Nanjiani）等主演。《永恒族》是Marvel電影宇宙（MCU）第4階段的作品，亦是繼《黑寡婦》及《尚氣與十環幫傳奇》後，今年第3齣將上映的Marvel超級英雄片，由於《尚》《黑》兩片已佔據2021美國最高票房冠亞軍位置，集合衆多大卡士的《永恒族》能否締造同樣佳績受到關注。

據電影網站Screenrant報道，《永恒族》的俄羅斯發行商早前列出片長達156分鐘，暫未得到Marvel方面證實這是否最後版本的電影長度，但如果屬實，超過兩個半小時片長的《永恒族》，將會僅次於181分鐘的《復仇者聯盟4：終局之戰》，成為Marvel第2「長氣」電影。

至於《永恒族》46歲女主角安祖蓮娜祖莉，上周六再次被傳媒拍到跟31歲加拿大男歌手The Weeknd約會的照片。據悉兩人在洛杉磯的餐廳用膳後，一同乘車離開，令二人的緋聞再次成為網絡熱話。