不知余詠珊是否返有線 私下無聯絡 李佳芯無意跳槽：還有幾年合約

記者：柯美

李佳芯（Ali）昨日到銅鑼灣出席活動，在調茶大賽奪冠的調飲師Kit Yuen指導下，調配茶味雞尾酒。對於有傳無綫前助理總經理余詠珊將回歸有線電視任高層，製作綜藝節目撼無綫與ViuTV，被指是「余黨」的Ali、黃翠如、洪永城和陸浩明等隨時跟余詠珊過檔，助她一臂之力。

Ali受訪時被問及此事，表示對余詠珊重回有線電視的傳言全不知情，並說：「傳即未係事實，我們沒有直接聯絡，她以前在無綫任高層，大家同公司，私底下也沒聯絡。我和無綫的合約還有幾年才屆滿。（即是不會跳槽？）始終還有合約在身。」

不會向曾志偉自薦

昨日無綫宣布曾志偉榮升總經理（節目內容營運），星島集團前行政總裁蕭世和獲委任為總經理（商務營運），Ali同樣表示不知道，說很少留意這些報道，不過升職、加薪是開心事。

她說：「高層調動對我影響不大，我亦不會向曾志偉自薦想做什麼，因為我不知道自己擅長什麼，公司覺得我適合做，安排好了便將工作做好，好似拍劇一樣，估不到觀眾喜歡我拍劇。」

Ali在劇集《智能愛人》的演出獲外界大讚，認為有機會憑該劇角色再奪視后，Ali認為言之尚早，因為台慶前還有很多大劇集推出。問到可有信心獲獎？Ali說：「由拍攝到完成都冇信心，演AI都是邊拍邊揣摩，頗為吃力，能獲觀眾喜歡已很滿足，沒想過攞獎，有就是bonus。」

唔恨攞獎 想要老公

選擇攞獎，還是男朋友？Ali笑言：「不揀拍拖，揀老公。（恨嫁？）事業都重要，亦很滿足現在的事業狀况，但感情不由我控制，亦不能強求，要揀當然揀控制不到的東西，事業可以靠自己努力。」