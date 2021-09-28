柳應廷開騷前氣管敏感嗌辛苦 姜濤緊張到瘋了 毛姐壯膽：淡定

劉奕兒打氣：一定會很棒

姜濤剛拍完電影《阿媽有咗第二個》，他獲「阿媽」毛舜筠（毛姐）壯膽，毛姐留言鼓勵：「淡定，good show！」跟姜濤合作《超感應學園》的台灣女星劉奕兒亦留言：「不怕不怕，小路（劇中角色名）有超能力分給你，加油啊，一定會很棒的！」姜濤在IG限時動態繼續分享綵排情况，Tyson Yoshi躺在舞台休息也被他拍攝，Tyson不介意更對鏡頭揮手。不過Jer前晚在IG限時動態留言：「開騷又嚟氣管敏感……係咁收縮好辛苦。」柳柳粉（粉絲暱稱）也擔心偶像的演出受影響，溫馨提示他多飲暖水與用頸巾保暖。昨午Jer拍攝亞博場內的短片，相信很期待演出，未再提及氣管問題。

昨日不少粉絲提早到場為偶像應援，場外有人形氣球供打卡，以姜濤佔較多，有遠至美國的「姜糖」所送。音樂會開場前似粉絲交流會，眾人帶備不同的應援物品準備為偶像打氣。

娛樂組