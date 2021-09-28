「原來唔係我諗咁簡單」 林子博居英逾月無樓租 子女無學返

娛樂組

林子博離港時說舉家赴英是實踐對亡妻的承諾，用下半生好好陪伴子女成長。他離開了工作多年的娛樂圈，近日他在YouTube設「子博在英國」頻道，上載了第一段自拍短片；片中見林子博有點憔悴，面圓亦胖了，他報告近况說很多朋友關心他抵英的情况：「實不相瞞，嚟咗呢度一個月，小朋友仲未返學，我𠵱家仲係住緊酒店，點解會咁呢？唉！原來唔係我諗咁簡單。」

業主出租單位要睇工作證

林子博稱有很多朋友在英不同地區居住，他選擇了曼城。他說：「初時諗住首先搵酒店落腳先，我就揀了到曼城，英國第二大城市；因倫敦住唔起，唯有到曼城。住酒店同時，諗住搵租盤，原來這裏的業主不容易租個單位畀你，首先要睇你有無工作證明，可能好多朋友之前聽過，願意交一年租金就會租到，但原來業主未必會咁做，我𠵱家搵緊樓住。」

掛住港茶餐廳豆腐花

他提到子女仍未能報讀學校：「最大問題是很多事有關連，例如你要搵學校，首先要有住址證明，但酒店並唔係住址證明，跟住我可以點做呢？你可以租民宿，但又有人話民宿地址未必得，都係要有一份正式租約，你先可以攞住呢個地址幫小朋友搵呢一區學校。我𠵱家無呢個地址，所以小朋友未能報學校。嚟緊幾日我就會轉居民宿，因住酒店最大問題係無爐頭煮嘢食，除此之外係無得洗衫，變咗成日喺出面食嘢，同埋我要儲埋啲衫攞去洗衣店洗，所以真係好煩。」他提到飲食不習慣，說每日食漢堡包、沙律、Pizza，有時他們食中餐有炒麵炒飯，所以他好掛住香港茶餐廳、豆腐花、粥、油炸鬼，還有泰菜與越菜。

幫朋友甜品店整月餅

這是他首次踏足英國，人生路不熟，生活消費很貴，幸好生活細節也可以。他抵英先租車代步，也花了很多時間，因英國的生活節奏很慢，他也在適應中。林子博又透露移居英國並非首選，他初時想帶子女到加拿大生活，因為多朋友在當地，有朋友幫忙安排到電台開咪又可拍節目。不過要技術移民他不夠分，最後才轉到英國。他日前也分享在一間甜品店整菠蘿包與月餅的照片，說不是轉行，是到店舖幫朋友。他表示到英國除了隨身行李，還有28箱物品經船運英，因未找到地方住，希望這批物品遲些才送到，否則又要找地方寄倉。

做YouTuber盼網民支持

林子博感謝很多網民支持，不忘叫大家訂閱他的頻道。他成為YouTuber有一定訂閱人數也會帶來收入，以及其他工作機會，可以繼續「幕前」工作。無綫新聞前主播王俊彥也於7月跟太太赴倫敦展開新生活，他在YouTube開「各位，我係王俊彥」頻道，繼續新聞報道工作，將屋企變新聞直播室，獲網民支持，現有逾5萬訂閱者，可以重操故業。