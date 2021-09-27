【開箱】《在觀塘下體現愛的故事》 每周一集漸入佳境

廣告公司的辦公室故事

林子穎在訪問中稱拍了一個敏感的政治人物後，不代表自己同意對方的觀點或立場，但已被標籤為宣傳這個人，再沒多少人找她拍電影，直到《在觀塘下體現愛的故事》。其實林子穎之前都是拍紀錄片及短片，編導戲劇嚴格來說還是新手，看《在》劇頭兩集，就有點失焦。

此劇以一家小型廣告公司為背景，第一集短短20多分鐘，基本上都在介紹各主要角色，當中包括主管Vivian（李綺雯飾）、創作總監華哥（王宗堯飾）、美術部阿當（莫竣明飾）、較資深的員工Winnie（馮海銳飾）、IT部的Beatrice （陳樂妍飾）、新人小雲（李蔓瑩飾），以及剛入職的Nigel（黃智偉飾）。角色設定表面看很熟口熟面，譬如Vivian是典型野心勃勃「肉食女」，對下屬強悍、拜金勢利。華哥口甜舌滑，處事圓滑，屬風流才子。阿當是同志，與丈夫Oliver（李駿碩飾）分隔港美兩地，有點不安。Winnie跟拍拖多年的工程師男友阿澤（林耀聲飾）向家人借錢才夠付首期買樓同居，生活捉襟見肘。小雲剛與任職消防員的男友傑傑（林師傑飾）拍拖，甜蜜到糖黐豆。Beatrice是毫無自信的肥妹，永遠戴着耳筒恍如自我包圍的城堡；Nigel是大學高材生，剛畢業撞正疫情，最大煩惱可能是暗戀女同學Alma（李穎琛飾）。

《在觀塘下體現愛的故事》是輕喜劇，每集不足半小時，每星期三才更新一集；不知為節省成本還是編導設定的風格，很多時都是角色獨對鏡頭自白或註解來推進劇情，這沒多大問題，像日劇《孤獨的美食家》，大部分時候都是男主角松重豐在自說自話，等待、品嘗再評論不同地方的美食，也可一連拍了8季。如果以情境喜劇來看《在》劇，首兩集是相當鬆散的，也沒什麼笑點甚至重點。第一集介紹人物，都算20多分鐘轉眼就過。第2集說到Nigel的觀音兵位置，跟Alma的「約會」，就看得有點不耐煩。點題的觀塘的在地感，也未完全釋放出來。

看到第3集，開始對此劇有點改觀。Vivian與華哥身為主管級，之前營造的人物性格有點逆轉。Vivian表面逢迎富家子客戶，實際看到後者對待同事的孤寒小家，已十分倒胃口，只視對方為性伴侶，情感上反不及她跟外傭Mary（新德莉莉飾）的關係。至於華哥，更是在第3集才看清他的底蘊，表面是風流才子的他，面對扮大牌的當紅歌手Jay姐（雷深如飾），依然完全被他馴服，更上演一幕意識大膽的牀戲，卻揭發華哥原來不舉的秘密，大概也為後來的劇情發展埋下伏筆。

每周更新一集略嫌少

以Beatrice和Winnie為主的第4集更有感人場面，前者被健身室教練Jo（譚杏藍飾）游說下買了套票，並展開健身計劃，卻碰見華哥，他之後又在會議提起，讓已經沒有自信的Beatrice尷尬及卻步。Jo目的在修心而不是收身的本意，有關body shaming題材，更是一次正面示範；Jo向Beatrice說「希望你能在開源道挺起胸膛做人」，更是勵志。至於Winnie，為了解決鼻敏感問題，渴望得到名牌吸塵機的請求，交代了她與同居男友現實矛盾與情感兩難的描述，也反映了很多現實中的情侶關係。口硬心軟的Vivian，最後把客戶送來的名牌吸塵機塞給Winnie，更充滿了人情味。以編導林子穎的年紀和經驗，看這兩集其實已交足功課。

此劇另外值得一讚的是演員，雷深如一如以往很放很搶鏡（有關她的演出，可另文再談），真正驚喜卻來自陳樂妍與馮海銳等名氣稍遜的演員，自然而投入，感覺她們就像每天在辦公室見到的同事；還有扮演Jay姐助手的麗英，雖然在第3集只是閃現，但喜感與節奏都準確。

要挑剔的是每周才更新一集，是否太久也太少？以網台而言，內容是否足夠吸引觀衆成為訂戶？

（明日再續）