孔劉《寧靜海》12月壓軸登場

綜藝節目方面，10月1日會推出韓國名廚白鍾元主持的《白鍾元 醉話人生》。11月20日有《和遊記》李勝基、希澈及Kai等人演出的《New World虛擬貨幣爭霸戰》。韓流天王Rain與搞笑藝人盧洪哲合作的《吃貨與阿毛的逍遙遊》，則會於12月上架，還預告韓版《慾罷不能》明年播出。

《地獄公使》公開預告片

前晚Netflix亦公開多個節目預告，當中《地獄公使》講述扮演新興宗教「新真理會」主教的劉亞仁，對着鏡頭預告人類死亡的日子與時間，稱當死亡一刻，來自地獄的「使者」會出現，後者造型像黑色怪物，在大街追着人類，場面恐怖。

文：蘇珮欣