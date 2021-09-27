快閃限定店 近千粉絲到場 盧瀚霆「食鬼」手勢打招呼

《Megahit》MV至昨晚7時有逾146萬點擊，現場粉絲唱歌中的「Uh-Oh Uh-Oh Uh-Oh」，令Anson Lo忍不住笑。他感謝大家支持，稱一直堅持做跳唱歌，曾擔心新的風格大家是否喜歡，見有好評語多謝大家。MV群星拱照，Anson Lo表示想給大家驚喜，搵未合作過的嘉賓，他們答應幫手，他感到好sweet。

MIRROR的口罩供不應求，Stanley說他們只有自己顏色的口罩，沒有完整一盒。隊長楊樂文（Lokman）昨日32歲生日，Jeremy笑言等隊長請食飯。Lokman獲粉絲集資送生日應援，包括巴士車身及巴士站燈箱廣告，還有戶外宣傳車與電視廣告。Lokman在社交平台上載到各個生日應援廣告地點的打卡照，感謝粉絲。

另外，MIRROR前晚參與馬來西亞Astro華麗台25周年慶典的線上演出，12子穿黑色西裝預先錄影歌曲《BOSS》，載歌載舞十分落力。姜濤及Anson Lo打頭陣企中間，非常搶眼。

娛樂組

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