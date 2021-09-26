【開箱】《地上王國》 欺世盜名的總統選舉

牧師參選總統 拍檔被殺

《地上王國》講述道貌岸然的教會牧師Emilio從政，與比他年輕的Armando拍檔競逐總統；造勢大會更恍如大型禱告活動，支持者熱情又投入，Emilio更把自己身上寫有救世主的大布披搭在Armando身上。一名健碩男子此時突然衝上台，由於之前也有粉絲如此，目的只是想跟兩名候選人握手擁抱，所以保安人員對這名身形魁梧的男子放下戒心，怎料他拿出利刀朝Armando背後寫有「救世主」的字樣直插下去，Armando當場倒地，現場一片混亂，兇徒束手就擒，Armando未送院已不治。

全劇只有8集，一如很多其他Netflix劇集，都是留尾鋪路拍續集，但有否這機會，收視之外，相信口碑也十分重要；像早前播出的以色列和美國合作劇集《意外真相》（Hit & Run），故事奇情緊湊，Netflix日前卻表示只此一季，完全不理會結局時諸多謎團未解，沒給觀衆交代。有關《地上王國》的評論十分極端，要不接近滿分大讚，說期待第2季，也有給低分接近捧蛋。同意有網站評論此劇第一集難以消化，確實角色與枝節繁雜，要理解頗費力。Armando死後，Emilio由競逐副總統變成爭坐正，但他背後很多問題，譬如殺死Armando的Remigio，其實就在他教會的學校教書。背部有十字架刺青的Remigio，是很虔誠的教徒，到底在造勢大會上，他要殺的是Armando還是有着密切關係的Emilio？抑或背後還另有推手？成為了追看此劇的最大懸念。

認識兇手的複雜主角

劇中的角色還有Emilio愛插手教會與政壇事務的太太Elena、恍如左右手的律師Julio、競選經理Ruben、養子Tadeo等。其中Julio戲分吃重，角色頗複雜；他本是Emilio政敵的兒子，在一次玩俄羅斯輪盤的遊戲，逼死了一名青年，他悔疚不已，最後因教唆自殺罪入獄。Julio在獄中認識了Remigio，並因此信教。出獄後到教會為Emilio工作，戀上Emilio的女兒Ana，後者更懷有身孕，卻隱瞞父母。

有評論指此劇有點丹素華盛頓（Denzel Washington）主演的《洗腦密令》（The Manchurian Candidate）影子，只能說兩者都是政治驚慄類型；像Ruben效忠Armando，後者身故，Ruben理應繼續輔助Emilio，現實卻不然，他還有很多利益及政治考量。劇中比較正面的人物，都來自檢控部門，包括調查Armando兇案的女檢控官Roberta，以及忠直又賣力的助手，兩人都竭力從法治入手，把真正歹徒繩之於法，可是在黑暗的政治世界卻困難重重。所謂的民主總統選舉，人人想稱王，爾虞我詐，沒有真正的公平競技，也不是有能者居之。