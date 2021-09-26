《魷魚遊戲》帶挈糖餅運動服熱銷

《魷魚遊戲》成為網上熱話，《屍殺朝鮮》男星柳承龍也加入惡搞行列。他在社交媒體Instagram限時動態，將玩家拿到的糖餅圖案改成柳承龍的簽名，又穿上綠色運動服，打開糖餅盒看到複雜的蜘蛛圖案，即露出崩潰表情，十分搞笑。不少網民點讚留言稱希望柳承龍參演第2季。另一方面，對於是否開拍續集，韓媒指Netflix與製作公司仍未有定案，主要視乎編導黃東赫的意向。

《魷魚遊戲》中秋節前在韓國上架，結果大受歡迎，當地中秋節長假期電影票房卻麻麻，5日總入場人次為155.6萬；新片成績亦未如理想，卞耀漢與金武烈合演的《Voice》5日錄得72萬人次，朴正民與潤娥的《奇蹟》則只有34.9萬人次。

文：蘇珮欣