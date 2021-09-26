落選薛影儀獲頒最佳努力大獎搶風頭 陳美儀摘亞姐后冠兼最完美體態獎

亞軍袁群有 季軍梁欣娟

昨晚大會現場頒發多個獎項，冠軍陳美儀是熱門之一，20歲的她是護士學生，三圍34C、25、35.5，她表現平均，身形高䠷，還贏得「最完美體態獎」。亞軍袁群有，27歲，是學生；季軍梁欣娟30歲，是藝人。孫伊打入最後5強，但只奪得「最上鏡小姐」，洪蓉蓉獲得「友誼小姐」及「最具潛力主持獎」，其他獎項分別（6）陳美濤獲「才華飛越大獎」，（3）林海茵獲「網絡人氣大獎」、（1）紀樂詩獲「美麗傳承大獎」、（5）譚夢娜奪「個人風格大獎」。

薛影儀獲羅霖頒發「最佳努力大獎」，她出場時台下嘉賓狂笑及舉起手機影相，現場播出她預先錄音的聲帶，她多謝亞視簽她為藝人，嘗試不同工作，發展演藝事業，追尋夢想。她未知是否緊張，全程木口木面，跟羅霖沒交流。

陳美濤身上跌出疑似紙巾

16名佳麗在泳衣問答環節時，陳美濤出場時一拐一拐。司儀問她身為作家想出什麼書？她淡定笑笑口說：「書名叫『如何在亞姐舞台上甩咗一隻鞋仍然冷靜面對』，這件事剛發生在我身上，最重要保持笑容和冷靜。」之後她轉身離開返回後台時，身上跌出異物，疑似一疊厚紙巾。袁群有被司儀問到如同林作打拳賽，會用什麼招數？她笑言會同裕美做朋友，事先知道林作出什麼招數，又會使出「毒蛇鑽」，自己手長腳長夾着對方。令林作忍不住笑。

羅霖撐薛影儀有追夢權利

羅霖與林作擔任評判，羅霖是1991年亞姐冠軍，今年是她參選30周年，她說勾起很多回憶，選美改變她的人生。 她頒「努力大獎」給薛影儀：「 很多人問我點睇， 我說每個人有追求夢想權利，不可扼殺。」

林作做亞姐評判，評審準則看重美貌與智慧及合眼緣。他笑稱女友裕美有陪他來，在後台睇實他。對於鍾培生履行承諾將跟他的教練李俊亨舉行擂台戰， 說鍾培生有口恥，希望成事。他看好教練，但自己跟鍾培生不打不相識，對方有實力，相信拳賽會好精彩。

泳兒與肥媽擔任表演嘉賓，泳兒被指在無綫、ViuTV及亞視三個台都見蹤影，她稱開心在不同的電視台宣傳。有說她今年大滿貫，泳兒說是，出街多了人主動要求跟她影相，吸納不同粉絲。她首次為選美活動表演，自言沒幻想參加選美，她這類型不適合，做歌手好了。

亞洲電視控股有限公司主席賴彩雲表示明年5月是亞視成立65周年，有一連串計劃，拍多部電影和電視劇，未來主力新媒體。明年12月舉行亞姐選舉，會擴大至全亞洲佳麗參加，已有多個亞洲國家洽談舉辦權。還會舉行亞洲盃拳賽。

記者：柯美

攝影：劉永銳