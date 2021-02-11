被心理學家睇穿在意負評 193爆喊要阿Dee安慰

「這幾年很辛苦不易過」

不過心理學家吳芷嫣認為193同樣患有該症。193稱絕對在意評論，所以戒掉不看就不用在意，能活得開心，活在自己世界裏，這是他得出的結論。當吳芷嫣讓193重看參加《全民造星》唱《我的快樂時代》時，193哭着說每次有點迷失就會聽這首歌提醒自己，這幾年真的很辛苦不易過。見到當初自己什麼也不懂、什麼也被人批評，現在是另一個自己。像他最近去紅館做嘉賓，自覺唱得不錯，跟當初不同，但別人可以一句說話抹煞，可能說︰「你就是因為一句說話揶揄友台就當紅了。」抹煞他3年來的努力。很多人說他不懂唱歌跳舞，沒努力過，他不想看這些無理的評論，知道自己內裏是什麼，所以不想身邊的人介意這些評論。他認為辛苦但值得，有很多粉絲支持，有人了解他。

阿Dee攬攬拍膊︰好兄弟

阿Dee在隔壁透過直播熒幕觀察，稱這是193的精神壓力，又稱193比他更在意評論。阿Dee說︰「他很易會哭，辛苦囉！我想對他來說，真的很難適應這個娛樂圈的生活節奏。」阿Dee走入房間安慰193，「我第一天認識的郭嘉駿跟今天的你，你是一個更好的郭嘉駿，這是事實」。阿Dee攬着193及拍拍膊頭說︰「好兄弟」193再激動落淚。

娛樂組