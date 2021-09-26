讚炎明熹新歌好聽 姚焯菲：乜都想唱 林智樂口快快生日變結婚

Chantel收到歌迷會以她名義捐款到慈善機構的證書作禮物，還有應援燈箱等。Felix則獲粉絲送上蛋糕及香檳，他在台上透露前晚在社交網放了由他翻唱葉蒨文的《零時十分》MV以慶祝生日，不過他一時口誤，將生日講為結婚，令全場嘩然。他稱由錄音、拍攝到剪接，整個過程只花了36小時。

Felix未想拍拖 工作學業為重

兩人受訪時，Felix笑稱一時口快將生日講錯為結婚，他說：「如果18歲結婚，人生太慘了，我現在還未有女友。（生日願望想拍拖？）現階段以工作和學業為重。今晚會跟家人吃飯慶祝，以及為即將開拍的新劇做準備和熟讀劇本。」Chantel透露該劇導演日前曾跟她練習，不過要返學未入劇組，其他學員先開工。

提到炎明熹（Gigi）已有個人歌曲《真話的清高》，問Chantel會否羨慕？她說不羨慕，反戥Gigi高興：「在YouTube聽了很多遍，她唱得超級好，覺得好好聽。」Chantel和Felix均希望快些有自己的歌。問Chantel想唱什麼歌？Felix認為Chantel適合甜美的，不要暗黑曲風。Chantel說：「雖然大家覺得我拿手唱sweet歌，但我什麼歌都想唱。」

Chantel開心粉絲捐錢行善

Chantel日前生日跟家人食飯慶祝，稱十分難忘，因為有很多粉絲為她慶祝，又收到好多禮物，最開心是粉絲捐錢做善事，幫助很多小朋友上興趣班，很有意義。會否叫粉絲不要買應援燈箱，將錢全做慈善？她說：「我喜歡粉絲送的禮物，但做善事更有意義、更開心。我返學未看該燈箱，但媽咪有影相給我看。」

記者：柯美