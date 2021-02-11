預告MIRROR不停開騷 姜濤柳應廷籲粉絲封殺黃牛黨

姜濤昨午與柳應廷（Jer）、林家謙、Tyson Yoshi綵排商台《拉闊音樂會風火雷電》，排練了4日的Jer有感而發：「如果多點時間會好啲，想再玩得細緻就不夠時間。」姜濤說：「會盡力做好，未到最後一刻都仲有時間。」Jer透露會表演跳舞，在旁的Tyson Yoshi和林家謙笑言等睇姜濤與Jer跳舞，林家謙又笑說：「或者我們跳鈣質舞囉，講吓笑！」至於他們有否合唱環節？四人就大賣關子。

Jer寧對空櫈唱歌：不要買黃牛飛

提到有自稱是「名校家長」的人，要求MIRROR的6名成員取消12月開騷，以防止學生花錢買黃牛票。Jer說：「真的不希望大家買黃牛飛，因價錢貴得離譜，我們寧願台下空的，都好過見到大家買黃牛飛，希望大家聽話。」

粉絲搶不到門票才被迫買黃牛票？Jer說：「搶不到飛是可惜，但我們年輕人會開愈來愈多音樂會。」姜濤笑着和應：「粉絲忍耐幾場，等黃牛黨蝕多啲錢就不會再做，我們會不停開騷唱歌畀大家聽。」

望港台鍾意MIRROR歌

MIRROR成員的多首新歌，被指自本月開始疑被港台抵制近乎零播放，Jer說：「我現在才知這件事，但我們沒有統計，出歌不是着重成績，最緊要畀心機做好作品，希望可以令他們改變心態，喜歡我們的歌。」姜濤說：「花姐和公司一直叫我們做好音樂，不要太在乎外界的評價，最緊要做自己喜歡的事。」會否擔心歌曲播放渠道減少？姜濤說：「相信好作品就會有人知道。」Jer保持樂觀：「現在網路發達，年輕人可上網聽歌，所以影響不大。」

姜濤新戲煞科噴香檳 毛姐反擊

電影《阿媽有咗第二個》昨日凌晨煞科，劇組在街頭大合照及開香檳慶祝。姜濤在現場表現活潑，拿着香檳滿場飛，又對着花姐及毛姐狂噴。毛姐之後在社交平台分享姜濤瞓到反白眼的照片，留言︰「有人last day都忍唔住，瞓到反白眼，成功反擊！」

記者：鍾一虹