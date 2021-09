【明報專訊】由國際電視藝術及科學學院舉辦、表揚非美國首播電視節目的國際艾美獎,前日公布入圍名單,金秀賢與徐睿知合演韓劇《雖然是精神病但沒關係》入圍最佳迷你劇或電視電影獎,將與英劇《Des》、挪威劇《Atlantic Crossing》及巴西劇《All the Women in the World》爭奪殊榮。