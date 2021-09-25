網民不滿《超級瑪利歐兄弟》動畫有違電玩人設 基斯柏特捲「國籍」風波

任天堂昨日播出網上節目《Nintendo Direct 2021.9.24》，被喻為「瑪利歐之父」的遊戲設計師宮本茂親自宣布，《超級瑪利歐兄弟》動畫電影將由任天堂跟《迷你兵團》製作公司Illumination攜手炮製，並由《銀河守護隊》基斯柏特（Chris Pratt）聲演主角瑪利歐，憑《后翼棄兵》贏得金球獎視后的安雅泰萊采兒則為碧姬公主配音，其他角色包括《索爆高低戀》薛夫洛根（Seth Rogen）、《逃出魔幻紀：叢林挑機》積彼克（Jack Black）等，配音陣容強勁。

基斯柏特昨日透過社交媒體上載短片，親自宣布聲演《超級瑪利歐兄弟》消息，笑言從小已愛玩這遊戲，如今可以為「瑪利歐」配音，感覺就似夢境成真。巧合的是，早在去年5月已有網民提議基斯柏特聲演主角，結果一語成讖。

動畫版《超級瑪利歐兄弟》自2017年開始籌備拍攝，雖然故事內容仍未公開，至少上映有期，美國定於明年12月21日開畫，其他國家及地區亦將在聖誕檔期推出。消息一出，網民反應有讚有彈，不少人批評瑪利歐兄弟的電玩角色設定為意大利裔，如今找來美籍演員基斯柏特配音，實在有違原意，於是提出反建議，推薦意大利裔美籍男星如金像影帝羅拔狄尼路（Robert De Niro）、《龍兄鼠弟》丹尼狄維圖（Danny DeVito）等聲演，未知任天堂可會考慮？

真人版電影反應差

面世超過30年的《超級瑪利歐兄弟》電玩系列，早在1993年已曾改編拍成真人版電影，由《蒙娜麗莎》卜賀堅斯（Bob Hoskins）跟《藍色夜合花》丹尼斯賀柏（Dennis Hopper）等荷李活巨星演出，結果落得既不叫好更不叫座的下場，當年全球票房僅收2000萬美元（約1.56億港元），且看動畫版能夠一雪前恥。