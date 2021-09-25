麥雅緻誕孻仔「小蛋黃」重逾7磅 張頴康再做老竇︰又一次辛苦老婆

娛樂組

張頴康與麥雅緻結婚8年，今年5月宣布再度造人成功，懷第3胎的麥雅緻感恩上天給他們這個緣分和福分，期待BB出世組「五星戰隊」。

「加埋婆婆六神合體心緊扣」

麥雅緻昨晨在社交平台上載全家福，她腹大便便與老公張頴康及子女的溫馨合照，她留言：「分享一下我們上月拍攝的孕照，由我們倆，變一家三口，四口之家，即將迎來五星戰隊，加埋婆婆一起六神合體，無論怎樣，我們的心緊扣在一起！」相隔一會張頴康宣布孻仔「小蛋黃」原來已出世，他分享麥雅緻躺在病牀上抱着剛出世的兒子，跟他影的合照。張頴康說：「母子平安，小蛋黃出咗世喇！又一次辛苦老婆！多謝老婆！我愛你！所有粗重嘢等我嚟頂！」他與麥雅緻之前未有公開BB性別，保持神秘感，原來是兒子，出世時重逾7磅。張頴康剛拍完劇集《痞子殿下》，已請假陪太太坐月。圈中好友胡定欣、陳瀅、陳自瑤等都留言恭喜他們。

父上月離世 麥雅緻堅強面對

麥雅緻懷第3胎後一直期待BB出世，她的父母上月由美國返港探孫，但父親在回港隔離第6天晚上（8月30日）因突發腦出血昏迷，翌日晚上離世。她當時悲痛說：「我的心像穿了一個大洞。」雖然她跟母親與家人傷感與不捨，但會堅強面對。

張頴康悉心照顧擔當大廚

張頴康在這段期間悉心照顧太太；麥雅緻日前透露張頴康每天陪伴着她，知道她想念爸爸，以及掛念爸爸煮飯煲湯的味道，張頴康會在晚上等小朋友睡覺後開始自學，為她煲湯煮飯。她有感而發：「從前我身邊的兩位重要男士（爸爸及老公）都是那麼的顧家，現在要由張生擔當起大廚了，我知道我們的家裏，還是溫馨滿載的！」