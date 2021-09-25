準亞姐曬泳裝 洪蓉蓉呻少布 紀樂詩失手露Nude Bra

16名候選佳麗穿上顏色鮮艷泳裝登場，突顯她們身形體態；上圍豐滿的⑥陳美濤及⑦姚琰欣最搶鏡。雖佳麗做足防走光措施，但仍有失手露出nude bra或打底褲，台上行catwalk時顯得不太自然。

①紀樂詩、⑤譚夢娜及⑯洪蓉蓉先拔頭籌，分別獲頒「美麗傳承大獎」、「個人風格大獎」及「最具潛力主持獎」，三人均開心不已， 有信心再下一城打入三甲。不慎露一截nude bra的紀樂詩解釋所有泳裝是劃一尺碼，佳麗只能靠肩帶調節位置。她沒戴胸墊只用nude bra，目的是防走光。譚夢娜則貼雙面膠紙力保不失。

洪蓉蓉承認最驚泳裝環節，任職投資銀行的她沒預料泳衣太少布，穿上感少許委屈：「我比較保守，很少穿泳裝示人，對我來說是很大挑戰，最驚讓同事見到。在後台洗手間換泳衣花了很多時間整理，險遲到出場，不過沒後悔參賽。」

薛影儀獲安排上台圓夢

陳偉傑透露決賽夜邀請泳兒與肥媽等擔任表演嘉賓，阿儀則是嘉賓觀眾，預告為她炮製驚喜：「會邀請阿儀上台，實現她一個多年的夢想。至於是什麼不能透露，只肯定不是讓她試戴后冠。」陳偉傑暫定亞姐總決賽將於12月底舉行，因受疫情影響，暫未定比賽舉行地點，但有意跟亞洲其他地區在網上連線進行。

記者：林蘊兒